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В Буче уже похоронили 350 убитых оккупантами людей: в ритуальной службе говорят, что это только начало

4 апреля 2022, 11:10

Работники ритуальной службы собирают в Буче тела погибших местных жителей, которые лежат повсюду по городу. Много кого приходится выкапывать прямо во дворах.

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В Буче уже похоронили 350 убитых оккупантами людей/ Скрин из видео

В Буче, которая была освобождена от российских захватчиков, уже нашли и похоронили около 350 тел убитых оккупантами украинцев.

Об этом рассказали в местной ритуальной службе. При этом руководитель и работники службы отметили, что это еще не конец – поиски и захоронение людей продолжаются, сообщает Суспільне.

"Мы не успеваем. Еще как минимум 20 адресов на завтра. Многие люди похоронены в огородах, во дворах. Точного количества мы не можем определить. Еще нет списков всех. По крайней мере, мы похоронили примерно 350 человек", – говорит работник Сергей.

Как рассказал начальник ритуальной службы Бучанской общины Сергей Капличный, только на улице Яблонской были найдены 15 тел погибших.

"Собрали 15 тел на улице Яблонской, с завязанными руками и застрелены в голову. Найдено тел сегодня (3 апреля – ред.) 30", – сказал он.

Также Капличный рассказал, что во время оккупации россияни не разрешали людям хоронить погибших, говорили, якобы "сейчас холодно, то еще полежат".

Напомним, ранее были обнародованы спутниковые снимки гигантской братской могилы, которую вырыли российские захватчики в Буче на территории церкви Андрея Первозванного, чтобы хоронить там тела убитых ими украинцев.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине создадут Книгу палачей, в которой будут зафиксированы все российские оккупанты, которые совершали военные преступления против украинцев.

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