У них есть четкая дата захвата Донбасса: в НАТО рассекретили планы Кремля – Business Insider

В Кремле имеют четкую дату захвата Донбасса/ Reuters

Российскому диктатору Владимиру Путину нужен хоть какой-то результат в войне против Украины до 9 мая, чтобы он мог похвастаться им перед россянами. Поэтому он подгоняет командующего наступлением РФ на Украину Александра Дворникова, которого прозвали "сирийским мясником" за зверства во время ведения войны в Сирии.

Из-за этого Дворников всё чаще будет использовать непропорциональную силу в Украине против ВСУ. Об этом говорится в секретном документе НАТО, который получило в свое распоряжение издание Business Insider.

На российских военных сейчас оказывается серьезное давление, ведь Путин хочет получить хотя бы одну символическую победу, чтобы похвастаться ею перед россиянами 9 мая.

Дворников не склонен перебирать методами, чтобы достичь быстрого результата. Поэтому он будет применять все средства, которыми располагает. При этом, как говорится в документе НАТО, сам Путин и глава Генштаба РФ Валерий Герасимов доверяют своему "сирийском мяснику" и уверены в том, что он сможет выполнить задания.

Поскольку РФ будет пытаться достичь хоть каких то результатов к 9 мая, то в Украине серьезно усилятся военные действия – в первую очередь на Донбассе, в Мариуполе и на Юге Украины.

Читайте такжеПутин планирует дойти до Тернополя и Луцка: почему война в Украине не закончится 9 маяЗападные спецслужбы считают, что ожесточенные бои продлятся еще 1-2 недели, хотя в этих регионах не заметно существенного усиления российских группировок. В НАТО считают, что захватчики будут делать акцент на обстрелах и бомбардировках, в том числе и гражданских целей.

Армия РФ пошла в наступление на Донбассе

Ранее в Минобороны Украины заявили, что Вооруженные силы РФ активизировали наступательные действия на Востоке Украины. В ведомстве отметили, что основная цель оккупантов – установить полный контроль над территорией Донецкой и Луганской областей и удержать сухопутный коридор с временно оккупированной территорией АР Крым.

В Донецкой области украинские защитники 19 апреля провели успешное контрнаступление, в результате чего выбили оккупантов из Марьинки и восстановили контроль над этим населенным пунктом.

Кроме этого, противник пошел в наступление и в Запорожской области. Ранее сообщалось, что 10-тысячное войско РФ движется на юг в направлении города Гуляйполе.

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