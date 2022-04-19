Оккупанты РФ пошли на прорыв: враг перешел в наступление на двух направлениях

ВС России активизировали наступательные действия / Reuters

Вооруженные силы Российской Федерации активизировали наступательные действия на востоке Украины, сообщил представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

Как подчеркнул он в ходе брифинга, основная цель оккупантов – установить полный контроль над территорией Донецкой и Луганской областей и удержать сухопутный коридор с временно оккупированной территорией АР Крым.

На направлении Изюм-Барвенково враг активизировал воздушную разведку с применением БпЛА, ведет наступательные действия на левом берегу реки Северский Донец на направлениях Андреевка – Заводы, Бражковка – Дмитровка, Сулиговка – Дубровное.

Враг стремится захватить Донбасс

На Донецком и Таврийском направлениях при поддержке бомбардировочной авиации российская армия проводит наступательные действия вдоль всей линии боевого столкновения. Основные усилия противник сосредоточил на прорыве обороны украинских войск:

в Луганской области – на рубеже Кременная – Терны, Рубежное – Попасная;

в Донецкой – в направлении Старомлиновка – Шевченково.

Также захватчики не оставляют попыток установить полный контроль над Мариуполем.

По словам Мотузяника, за минувшие сутки в Донецкой и Луганской областях украинские воины отразили семь атак врага.

Также он отметил, что на Южнобужском направлении российские захватчики постараются выйти и закрепиться на административной границе Херсонской области.

"С целью улучшения тактического положения и продвижения к Бугскому лиману россияне ведут наступательные действия в районе населенного пункта Александровка. Противник не прекращает обстрелы гражданских объектов в Николаеве", - сказал спикер МОУ.

Атака РФ в Запорожской области

В свою очередь глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух рассказал, что в Запорожской области обострилась ситуация под Пологами. Там идет массированное наступление оккупантов.

"На линии соприкосновения в Запорожской области под Пологами обострилась ситуация, ВСУ держат линию соприкосновения, но наступление массированное", – отметил он.

Он также подчеркнул, что сейчас увеличился поток временно перемещенных лиц из Бердянского и Мелитопольского районов.

Читайте такжеВрага отбросили назад: ВСУ выбили орков из ряда населенных пунктов под Изюмом

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

Читайте еще: