Оккупанты РФ пошли на прорыв: враг перешел в наступление на двух направлениях

Основные усилия противник сосредоточил на прорыве обороны украинских войск.
Вооруженные силы Российской Федерации активизировали наступательные действия на востоке Украины, сообщил представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.
Как подчеркнул он в ходе брифинга, основная цель оккупантов – установить полный контроль над территорией Донецкой и Луганской областей и удержать сухопутный коридор с временно оккупированной территорией АР Крым.
На направлении Изюм-Барвенково враг активизировал воздушную разведку с применением БпЛА, ведет наступательные действия на левом берегу реки Северский Донец на направлениях Андреевка – Заводы, Бражковка – Дмитровка, Сулиговка – Дубровное.
Враг стремится захватить Донбасс
На Донецком и Таврийском направлениях при поддержке бомбардировочной авиации российская армия проводит наступательные действия вдоль всей линии боевого столкновения. Основные усилия противник сосредоточил на прорыве обороны украинских войск:
в Луганской области – на рубеже Кременная – Терны, Рубежное – Попасная;
в Донецкой – в направлении Старомлиновка – Шевченково.
Также захватчики не оставляют попыток установить полный контроль над Мариуполем.
По словам Мотузяника, за минувшие сутки в Донецкой и Луганской областях украинские воины отразили семь атак врага.
Также он отметил, что на Южнобужском направлении российские захватчики постараются выйти и закрепиться на административной границе Херсонской области.
"С целью улучшения тактического положения и продвижения к Бугскому лиману россияне ведут наступательные действия в районе населенного пункта Александровка. Противник не прекращает обстрелы гражданских объектов в Николаеве", - сказал спикер МОУ.
Атака РФ в Запорожской области
В свою очередь глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух рассказал, что в Запорожской области обострилась ситуация под Пологами. Там идет массированное наступление оккупантов.
"На линии соприкосновения в Запорожской области под Пологами обострилась ситуация, ВСУ держат линию соприкосновения, но наступление массированное", – отметил он.
Он также подчеркнул, что сейчас увеличился поток временно перемещенных лиц из Бердянского и Мелитопольского районов.
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Война в Украине
В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.
Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.
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