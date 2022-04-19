Никто не пойдет "на плаху" из-за амбиций Путина: оппозиционер назвал условия для переворота в РФ

Российский оппозиционер назвал условия для переворота в РФ/ Reuters

Российская армия в Украине забуксовала и не продвигается дальше. Шансы Путина на победу в войне тают с каждым днем. А тем временем в самой России нарастает недовольство плохими новостями с Украины и проблемами из-за санкций. Всё идет к тому, что общественность и элита РФ восстанут против российского диктатора Владимира Путина.

К дворцовому перевороту в РФ могут подтолкнуть военное поражение в Украине и усиление экономических трудностей. Об этом заявил российский оппозиционер, многолетний враг Путина и выдающийся шахматист Гарри Каспаров в комментарии CNN.

Он уверен, что серьезные политические изменения внутри РФ являются неизбежными. Эта цепочка уже запустилась, и ее нельзя изменить, говорит Каспаров.

"Сначала российская общественность и российская элита должны признать, что война проиграна. Плохие новости, поступающие из Украины, вдохновят больше людей восставать, потому что экономические трудности усугубятся. Следовательно, военное поражение в Украине, социально-экономический бунт, и тогда будут условия для дворцового переворота, потому что большинство из ближайшего путинского окружения будут искать козла отпущения, а виновным за все неудачи всегда должен быть диктатор", – подчеркнул оппозиционер.

Также он высказался относительно экономических санкций, которые были введены и вводятся против России западными странами. Каспаров заявил, что санкции возымеют свое действие, но в перспективе. Вводить их никогда не поздно – всё равно со временем они "выстрелят" и нанесут серьезный ущерб стране-агрессору.

Однако, по словам российского оппозиционера, было бы гораздо лучше, если бы эти санкции были введены гораздо раньше. Тогда, возможно, удалось бы избежать войны.

"Такие санкции, которые введены сейчас, даже 50% этих санкций 8-летней давности, 8-месячной давности, возможно даже 8-недельной давности могли иметь другой эффект, могли бы спасти нас от этой ужасной войны", – подчеркнул он.

"Уберет" ли Путина его окружение

Ранее российский оппозиционный политик и журналист Игорь Яковенко заявил, что вероятность отстранения от власти или физического уничтожения Владимира Путина существует. Однако решающую роль в этом процессе сыграют не санкции в отношении российских олигархов и родственников хозяина Кремля, а Вооруженные силы Украины.

При этом Яковенко ранее подчеркивал, что Путин боится, что его может устранить кто-то из его окружения. Поэтому российский диктатор на протяжении многих лет проводил зачистку своего окружения. Он "проредил" ряды верхушки власти, в том числе и военного командования.

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