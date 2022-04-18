Оставил возле себя тех, у кого "руки короткие": журналист объяснил, когда приспешники уберут Путина

Журналист объяснил, когда приспешники устранят Путина/ Reuters

Российский диктатор Владимир Путин на протяжении многих лет проводил зачистку своего окружения. Он "проредил" ряды верхушки власти, в том числе и военного командования. Ведь не хотел, чтобы в его окружении остался кто-то, кто может осмелиться сместить его с поста.

Это обстоятельство сейчас является главным препятствием для того, чтобы в РФ свергли Путина с поста президента или даже физически отстранили. Об этом сказал российский оппозиционный политик и журналист Игорь Яковенко в интервью Обозревателю.

"Мы видели, как члены Совета безопасности буквально сдавали анализ кала в прямом эфире, когда Путин каждого из них поднимал и ставил по команде смирно. Они панически его боятся", – говорит Яковенко.

По его словам, к прореживание рядов своего окружения Путин подошел серьезно. То есть сейчас рядом с российским диктатором не осталось практически никого, кто имел бы собственное мнение и мог что-то возразить российскому президенту.

"Это поле зачищено очень серьезно. Нет там и близко не только ни одного гвардейца Орлова, осуществлявшего устранение Павла I, но и никакого генерала Лебедя. Все люди, которые в высшем руководстве Вооруженных сил могли иметь какое-то собственное мнение и собственную позицию, обратите внимание, кто это был? Генерал Лебедь – убит, генерал Рохлин – убит. Тех людей, которые имели черты российского офицера, убито. Остались такие, как Шойгу, который никогда в жизни в армии не служил и не знает, на какую сторону фуражку надевать", – говорит журналист.

Однако еще есть какое-то количество российских генералов, которые более или менее понимают, что происходит, и могут запустить какое-то протестное движение. Однако это может произойти лишь тогда, когда поражение России на фронте станет настолько тотальным, что оно станет очевидным и известным уже практически всем в российских вооруженных силах.

Читайте такжеВойна в Украине отрезвила Путина: решится ли он на ядерный удар и мобилизацию в РоссииЯковенко подчеркнул, что вероятность мятежа в России с целью сместить Путина с поста или физически его устранить возрастает по мере увеличения количества поражений РФ на поле боя и увеличения их масштаба.

"Вот тогда, возможно, это ощущение того, что вся офицерская масса возмущена и унижена этим тотальным поражением, шансы на такие действия появятся. Не раньше. Но скорее всего это произойдет в ближайшее время. На самом деле это, как и остальное, находится в руках украинской армии", – отметил Яковенко.

Однако он добавил, что любой из аналитиков на сегодня не располагает точной информацией о подготовке заговоров силовиков в РФ. Ведь если бы эта информация у кого-то была и выплыла бы на поверхность, то все эти заговорщики были бы уже мертвы.

Ранее сообщалось, что война уже перекинулась на территорию России и всё идет к тому, что Путина свергнут силой. Об этом заявил экономист, старший научный сотрудник Центра политики безопасности в Вашингтоне, президент Института экономического анализа Андрей Илларионов.

Ранее Илларионов заявил, что продолжительность войны зависит от двух факторов. При этом вину за то, что война вообще началась, эксперт видит не только в имперских амбициях Путина, но и в слабости нынешнего президента США Джо Байдена.

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