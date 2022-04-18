В РФ заговорили о серии терактов в Украине на Пасху и уже придумали себе "алиби"/ УНИАН, Reuters

Российские войска могут готовить провокации в Украине на пасхальные праздники. А чтобы отвести от себя подозрение и обеспечить себе "алиби", они уже ведут информационную кампанию, в рамках которой распространяют информацию, якобы это украинская армия собирается провести серию терактов.

О том, что оккупанты могут прибегнуть к провокациям на Пасху и уже готовят для этого "информационную почву", предупредил Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

В центре подчеркнули, что Россия вновь использует прием "информационного алиби".

"В частности, несколько пропагандистских СМИ распространили публикацию относительно того, что "из националистов сформировано более 70 мобильных групп на автомобилях, которые будут обстреливать из минометов православные храмы в Пасхальную ночь, чтобы потом обвинить в этом военных рф", – говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации при СНБО.

При этом пропагандисты даже называют конкретные области, где такое может произойти:

Запорожская,

Николаевская,

Одесская,

Сумская,

Харьковская.

В центре отметили, что в этих регионах скорее всего работают диверсионно-разведывательные группы, и призвали украинцев быть максимально внимательными и осторожными.

Подобные заявления с такими обвинениями, будто провокации готовит Украина, распространяло и Минобороны России. В российском ведомстве говорили, что якобы "Киев готовит "изощренные ужасные провокации" с многочисленными жертвами".

Оккупанты обстреляли ракетами Киев, Львов и Днепропетровскую область

Напомним, утром в понедельник, 18 апреля, российские захватчики обстреляли ракетами Киев, Львов и Днепропетровщину.

В Киеве местные жители сообщали о звуках взрывов и дыме. На Днепропетровщине пострадали два человека в Синельниковском районе – там ракета попала в инфраструктурный объект. Был также "прилет" в Павлоградском районе: людей не задело, но была разрушена железнодорожная инфраструктура.

Во Львов прилетело четыре ракеты. Три из них попали в военный объект – склады, которые не использовались. Четвертая попала в гражданский объект – шиномонтаж.

В результате ракетного обстрела оккупантами во Львове по состоянию на это время погибли семь человек, 11 пострадали, среди них – ребенок. Трое раненых находятся в тяжелом состоянии.

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