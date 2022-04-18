"Оттягивает на себя войска и вооружение": разведка Британии объяснила, как Мариуполь ломает планы РФ

В разведке Британии объяснили, как Мариуполь ломает планы РФ/ Фото Reuters

Сильное сопротивление украинских военных, на которое наткнулись российские войска в Мариуполе, создает для оккупантов проблемы на всех оперативных направлениях.

Российское военное руководство волнуется из-за того, что им так долго не удается взять город. Об этом сообщает британская разведка в Twitter.

"Российское командование беспокоится по поводу того, сколько времени нужно на взятие Мариуполя. Решительное сопротивление украинцев стало серьезным испытанием для российских сил и оттягивает на себя личный состав и вооружение, замедляя наступление РФ в других местах", – говорится в сообщении.

В разведке Британии отмечают, что российская армия применяет в Мариуполе методы, к которым она прибегала в Сирии, а также во время Второй чеченской войны.

"Обстрелы населенных районов в пределах Мариуполя повторяют подход России к войне в Чечне в 1999 году и Сирии в 2016 году. Это несмотря на заявления Минобороны России от 24 февраля 2022 года о том, что Россия не будет ни наносить удары по городам, ни угрожать украинскому населению", – отмечает британская разведка.

Осада Мариуполя

Напомним, Мариуполь в Донецкой области находится в осаде оккупантов с 3 марта. Город ежедневно переживает артиллерийские обстрелы и авианалеты российской авиации. Мариуполь подвергся одному из самых жестоких нападений за всю войну в Украине.

Мариупольцы, которые остались в городе, живут в подвалах на грани жизни и смерти, многие из них гибнут от голода. При этом оккупационные войска не пускают в город гуманитарную помощь, обстреливают мирных жителей, бросают бомбы на гражданские здания, где прячутся дети.

Сообщалось, что Мариуполь уже практически полностью уничтожен. По предварительным данным, в городе погибли от 20 до 22 тысяч человек.

6 апреля стало известно, что в Мариуполе заработали российские мобильные крематории. В горсовете заявили, что Россия после международной огласки геноцида в Буче теперь может попытаться уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии в городе. Позже стало известно, что российские захватчики начали проводить эксгумацию тел погибших украинцев.

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что военным путем деблокировать Мариуполь невозможно. Такая попытка обернулась бы огромными потерями для украинской армии, поэтому деблокаду нужно проводить косвенным путем, считает он.

Позже появилась информация, что в Мариуполе подразделение 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Белинского в результате четко спланированной спецоперации смогло выйти из окружения врага и соединиться с полком Азов. Однако, к сожалению, часть морпехов во время прорыва попала в плен к врагу.

Также позже в Азове объяснили, что нужно для деблокирования окруженного рашистами Мариуполя. Как заявил заместитель командира полка Азов Святослав Паламар, деблокада Мариуполь возможна, однако для этого нужны решительные действия военно-политического руководства страны.

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