Перешли на новый уровень "зачистки": в Мариуполе россияне начали эксгумацию погибших

В Мариуполе россияне начали эксгумацию погибших/ Фото Reuters

В Мариуполе российские захватчики начали проводить эксгумацию тел погибших украинцев.

Об этом сообщили в Мариупольском городском совете со ссылкой на слова местных жителей, которые сейчас находятся в городе. Отмечается, что россияне выкапывают тела погибших, которые были похоронены во дворах жилых домов. Более того, они запрещают людям хоронить погибших.

Пока неизвестно, для чего именно проводится эксгумация.

"В каждом дворе поставили своего надзирателя, который не дает возможности мариупольцам придать земли своих умерших родных или знакомых. Зачем проводится эксгумация и куда потом будут направлены тела – неизвестно", – отмечают в горсовете.

В мэрии предполагают, что оккупанты пытаются таким образом замести следы и скрыть совершенные ими преступления против мирного населения. Не исключается, что тела могут сжигать в мобильных крематориях.

"Учитывая, что украинская разведка зафиксировала в Мариуполе 13 мобильных крематориев, возможно допустить, что российские оккупационные войска пытаются всеми способами замести следы своих военных преступлений в нашем городе. Но у них ничего не получится, весь мир уже фиксирует многочисленные преступления российской армии в Мариуполе. Каждый преступник понесет наказание", – отметили в горсовете.

Осада Мариуполя

Напомним, Мариуполь в Донецкой области находится в осаде оккупантов с 3 марта. Город ежедневно переживает артиллерийские обстрелы и авианалеты российской авиации. Мариуполь подвергся одному из самых жестоких нападений за всю войну в Украине.

Мариупольцы, которые остались в городе, живут в подвалах на грани жизни и смерти, многие из них гибнут от голода. При этом оккупационные войска не пускают в город гуманитарную помощь, обстреливают мирных жителей, бросают бомбы на гражданские здания, где прячутся дети.

Сообщалось, что Мариуполь уже практически полностью уничтожен. По предварительным данным, в городе погибли от 20 до 22 тысяч человек.

6 апреля стало известно, что в Мариуполе заработали российские мобильные крематории. В горсовете заявили, что Россия после международной огласки геноцида в Буче теперь может попытаться уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии в Мариуполе.

Читайте такжеРоссия споткнулась и завязла: чем важна битва за МариупольРанее советник главы офиса президента Алексей Арестович заявил, что военным путем деблокировать Мариуполь невозможно. Такая попытка обернулась огромными потерями для украинской армии, поэтому деблокаду нужно проводить косвенным путем, считает он.

Позже появилась информация, что в Мариуполе подразделение 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирал Белинского в результате четко спланированной спецоперации смогло выйти из окружения врага и соединиться с полком Азов. Однако, к сожалению, часть морпехов во время прорыва попала в плен к врагу.

Также позже в Азове объяснили, что нужно для деблокирования окруженного рашистами Мариуполя. Как заявил заместитель командира полка Азов Святослав Паламар, деблокада Мариуполя возможна, однако для этого нужны решительные действия военно-политического руководства страны.

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