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Мариуполь под контролем ВСУ, но Россия уже пытается готовить в городе "парад" к 9 мая

13 апреля 2022, 15:30

Оккупанты собираются показать видимость якобы "мирной жизни" в Мариуполе.

Мариуполь, война
Результаты прихода российских войск в Мариуполь / Фото Reuters

Россия не контролирует Мариуполь, но уже к 9 мая собирается провести в городе так называемый "парад победы" и создать иллюзию якобы мирной жизни в городе. Для этого оккупанты намерены убрать тела погибших и завали с части Центрального района города. Однако сейчас в городе нет людей и техники для проведения подобных мероприятий. Об этом заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Как сообщает Украинская правда, он рассказал о том, что, несмотря на отсутствие полного контроля над городом со стороны российских войск, оккупанты собрались показать видимость, дескать, "мирной жизни" в городе. Люди якобы даже в таких условиях готовятся к проведению "парада" 9 мая.

Читайте такжеВырвались из окружения: в осажденном Мариуполе морпехи соединились с Азовом"Оккупанты планируют именно в Мариуполе провести "карнавал победы" на 9 мая…Из хорошего – ни техники, ни людей для проведения таких мероприятий в городе нет", - сказал Андрющенко.

По его словам, после того как коллаборационист Константин Иващенко стал главарем города, он раздает свои так называемые "указания" другим лицам.

Согласно данным на 13 апреля известно, что Иващенко объявил некоего Мирошниченко ответственным по вопросам образования. Он должен организовать процесс в соответствии с так называемыми "стандартами" России и "ЛДНР". Украинские спецслужбы собирают на него досье.

Читайте такжеОборона Мариуполя укрепилась, морская пехота прорвалась и объединилась с Азовом - Арестович"Оккупанты планируют запустить обучение с первого мая для 4, 9 и 11 (12-х) классов из-за желания формальной интеграции в российскую и псевдореспубликанскую системы образования", - подчеркнул Петр Андрющенко.

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Блокада Мариуполя

Российские войска блокируют Мариуполь с 3 марта. В городе, который подвергается жестокому нападению со стороны оккупантов, переживая артиллерийские обстрелы и налеты с воздуха, гуманитарная катастрофа. Люди в жутких условиях пытаются выжить.

Местные жители вынуждены жить в подвалах. Люди погибают от голода. Оккупационные войска не пускают в Мариуполь гуманитарную помощь, обстреливают мирных жителей и бомбардируют гражданские здания, где находятся дети.

В городском совете Мариуполя сказали, что оккупанты РФ привезли мобильные крематории. Местные власти заявили, что после того, как о зверствах россиян в Буче узнали на международном уровне, высшее российское руководство приказало скрывать следы преступлений своей армии.

12 апреля лидер обороняющего Мариуполь полка Азов Андрей Билецкий заявил, что российские оккупанты применили химическое оружия на Азовстали. Пострадало три человека. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

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