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Вырвались из окружения: в осажденном Мариуполе морпехи соединились с Азовом

12 апреля 2022, 21:18

Несколько сотен морских пехотинцев ВСУ вышли из окружения, забрав с собой раненых.

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Морпехи ВСУ / Фото: mil.gov.ua

В Мариуполе подразделение 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Белинского в результате четко спланированной спецоперации смогло выйти из окружения врага и соединиться с полком Азов.

Об этом в комментарии николаевскому изданию Преступности.НЕТ рассказал один из офицеров бригады.

По его словам, несмотря на большую сложность, спецоперация была проведена успешно.

"Я не могу рассказать вам детали, но могу точно сказать, что сейчас мы соединились с полком Азов. Выйти удалось нескольким сотням морских пехотинцев, в том числе и раненым", – рассказал офицер бригады.

Также в сети появилось видео, как украинский воин рассказывает о том, что Азов, морская пехота, Корд, ССО, пограничники, СБУ, Нацгвардия и другие подразделения продолжают держать оборону города.

"Русский мир устроил геноцид населению Украины. Солдаты рф от беспомощности и страха уничтожают мирных граждан и дома. Мы обращаемся ко всем - давайте, наконец, уничтожим этот омерзительный русский мир. Мариуполь - это Украина", - отметил военнослужащий.

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