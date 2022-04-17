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Телами убитых засеяны улицы: в сети появились новые ужасные кадры из разрушенного орками Мариуполя

17 апреля 2022, 13:34

Кадры, которые удалось снять иностранным журналистам, напоминают сцены зверств из Бучи – захватчики расстреливали мирных жителей прямо посреди улицы.

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В сети появились новые ужасные кадры из разрушенного российскими оккупантами Мариуполя/ Скрин из видео

В Мариуполе, который находится в окружении российских оккупантов уже полтора месяца с 3 марта, иностранные журналисты задокументировали множество тел местных жителей прямо на улицах.

Ужасающие видеокадры трупов на улицах, прилегающих к территории завода Ильича, сняли журналисты Reuters. О взятии под контроль этого комбината российское Минобороны заявляло 15 апреля. Когда видео попало в сеть, то стало основой для сюжетов других медиа, в том числе и беззвучного ролика от издания ВВС.

На видео видно Кальмиуский район города, в котором расположен металлургический комбинат имени Ильича.

На улицах повсюду лежат трупы людей в гражданской одежде. Некоторые из тел лежат прямо на тротуаре, некоторые возле легковых автомобилей.

Эти кадры напоминают то, что увидели украинцы и весь мир после освобождения от российских захватчиков Бучи и многих других украинских населенных пунктов.

Осада Мариуполя

Напомним, Мариуполь в Донецкой области находится в осаде оккупантов с 3 марта. Город ежедневно переживает артиллерийские обстрелы и авианалеты российской авиации. Мариуполь подвергся одному из самых жестоких нападений за всю войну в Украине.

Мариупольцы, которые остались в городе, живут в подвалах на грани жизни и смерти, многие из них гибнут от голода. При этом оккупационные войска не пускают в город гуманитарную помощь, обстреливают мирных жителей, бросают бомбы на гражданские здания, где прячутся дети.

Сообщалось, что Мариуполь уже практически полностью уничтожен. По предварительным данным, в городе погибли от 20 до 22 тысяч человек.

6 апреля стало известно, что в Мариуполе заработали российские мобильные крематории. В горсовете заявили, что Россия после международной огласки геноцида в Буче теперь может попытаться уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии в городе. Позже стало известно, что российские захватчики начали проводить эксгумацию тел погибших украинцев.

Читайте также"Каждый день молила Бога дожить до утра": жительница Мариуполя рассказала о 2 неделях в блокадном городеРанее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что военным путем деблокировать Мариуполь невозможно. Такая попытка обернулась бы огромными потерями для украинской армии, поэтому деблокаду нужно проводить непрямым путем, считает он.

Позже появилась информация, что в Мариуполе подразделение 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирал Белинского в результате четко спланированной спецоперации смогло выйти из окружения врага и соединиться с полком Азов. Однако, к сожалению, часть морпехов во время прорыва попала в плен к врагу.

Также позже в Азове объяснили, что нужно для деблокирования окруженного рашистами Мариуполя. Как заявил заместитель командира полка Азов Святослав Паламар, деблокада Мариуполь возможна, однако для этого нужны решительные действия военно-политического руководства страны.

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