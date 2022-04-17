Кремль готовит новую ложь для оправдания зверств армии РФ в отношении гражданских – МИД Британии

Кремль готовит новую ложь для оправдания зверств армии РФ в отношении мирного населения – МИД Британии/ Reuters

В России готовят новую ложь, чтобы прикрыть ею зверства, которые совершала путинская армия в отношении мирного населения в Украине.

Однако такие попытки РФ не остановят следствие, ведь есть неопровержимые доказательства военных преступлений российских военных в Украине. Виновные будут наказаны. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Великобритании в Twitter.

"Мы знаем, что Кремль готовит новую ложь, чтобы ответить на зверства над мирным населением в Украине. Эти попытки скрыть чудовищные акты насилия не остановят следователей. Великобритания предлагает финансирование, персонал и военный опыт, чтобы привлечь виновных к ответственности", – отмечается в сообщении.

В видео, которое британский МИД добавил к публикации, отмечается, что есть четкие доказательства большого количества зверств, совершенных российскими оккупантами против мирного населения и гражданской инфраструктуры в Украине. В видео перечисляются, в частности:

изнасилования и сексуальное насилие,

обстрелы школ и больниц,

расстрелы гражданских,

пытки,

казни.

Читайте такжеСтрана-людоед, или Россия готовит новую массовую резню в УкраинеВ ведомстве отмечают, что при всей очевидности военных преступлений РФ страна-агрессор продолжает утверждать, что якобы в этом виноваты "украинские нацисты и западные технологи". Также в России переводят стрелки и пытаются необоснованно доказать, якобы зверства, которые совершали российские военные, на самом деле инсценированы Украиной.

В МИД Британии подчеркнули, что "война Путина построена на лжи".

Напомним, Российский пропагандист Владимир Соловьев обвинил вооруженные силы РФ в том, что они не усмотрели за флагманом Черноморского флота России – крейсером Москва, который был уничтожен украинскими ракетами Нептун.

Ранее в британской разведке раскрыли цель РФ в Украине и направление главного удара. Отмечается, что несмотря на то, что фокус основных действий российских оккупантов сместился на восток Украины, конечная цель РФ остается прежней. Кремль стремится заставить Украину отказаться от своей евроатлантической ориентации и утвердить свое региональное господство.Напомним, ранее военный эксперт Федоров рассказал, что Россия в последние две недели из-за своих военных провалов пересмотрела стратегические цели войны в Украине. Если сначала Кремль ставил себе задачу захватить Киев и другие крупные города, сместить руководство Украины и назначить на их место новых персонажей, которые будут лояльны к России, то теперь такие задачи уже не ставятся. Сейчас новой целью Путина является достичь военного успеха на Донбассе.

Читайте также: