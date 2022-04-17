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В британской разведке раскрыли цель РФ в Украине и направление главного удара

17 апреля 2022, 10:55

Оккупанты продолжают перебрасывать военную технику из Беларуси на восток Украины.

война в Украине, российская техника техника оккупантов
/ Reuters

Несмотря на то, что фокус основных действий российских оккупантов сместился на восток Украины, конечная цель РФ остается прежней.

Как говорится в новом отчете британской разведки, Кремль стремится заставить Украину отказаться от своей евроатлантической ориентации и утвердить свое региональное господство.

Отмечается, что российские оккупанты продолжают перебрасывать военную технику из Беларуси на восток Украины, в том числе на позиции недалеко от Харькова и Северодонецка.

Кроме того, российская артиллерия продолжает наносить удары по украинским позициям на востоке страны, где Россия планирует возобновить своё наступление.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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