В британской разведке раскрыли цель РФ в Украине и направление главного удара

Оккупанты продолжают перебрасывать военную технику из Беларуси на восток Украины.
Несмотря на то, что фокус основных действий российских оккупантов сместился на восток Украины, конечная цель РФ остается прежней.
Как говорится в новом отчете британской разведки, Кремль стремится заставить Украину отказаться от своей евроатлантической ориентации и утвердить свое региональное господство.
Отмечается, что российские оккупанты продолжают перебрасывать военную технику из Беларуси на восток Украины, в том числе на позиции недалеко от Харькова и Северодонецка.
Кроме того, российская артиллерия продолжает наносить удары по украинским позициям на востоке страны, где Россия планирует возобновить своё наступление.
Война в Украине
В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.
Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.
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