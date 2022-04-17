ВСУ остановили прорыв рашистов: десантники "поджарили" сотню орков вместе с техникой

/ Facebook/81oaembr

Воины реактивного артиллерийского подразделения 81 отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины уничтожили скопления оккупационных войск РФ на Харьковском направлении.

Как говорится в сообщении бригады в Facebook, события происходили, когда противник пытался организовать наступление.

"С получением задания реактивное артиллерийское подразделение быстро и организованно выезжало на позиции и наносило мощные удары по противнику. В результате был уничтожен командный пункт, большое количество военной техники, а также колонна подразделений морской пехоты оккупантов", - рассказали украинские десантники.

Отмечается, что благодаря точным расчетам и другим мерам огнем реактивников были нанесены мощные удары по наступающим силам противника.

"В частности, по подтвержденной информации, противник понес большие потери: 5 танков, 10 единиц бронетанковой техники (БМП и БТР) и около сотни живой силы противника. Личный состав реактивного артиллерийского подразделения представлен к государственным наградам", - добавили в 81-й бригаде.

/ Facebook/81oaembr

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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