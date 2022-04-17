Трижды стреляли в голову: российский оккупант признался в жестоком убийстве женщины его товарищами

Российский оккупант признался в жестоком убийстве женщины его товарищами/ Reuters

Российские оккупанты продолжают совершать преступления относительно мирного населения в Украине. Об очередном случае убийства невинной женщины один из захватчиков рассказал по телефону своей жене.

По словам орка, его "товарищи по оружию" застрелили украинку только за то, что у нее якобы брат служит в Азове. Один из оккупантов выпустил женщине пулю в голову, а затем в уже мертвое тело продолжал стрелять еще несколько раз. Разговор с женой захватчика, который рассказал эту историю, перехватила Служба безопасности Украины.

"Там баба лежит какая-то... Башка прострелена, лежит, дергается. В голове дырка... Позвали еще, он еще раз пульнул. Она еще лежит и дергается. Тогда он еще стрельнул... Всё, говорю, ей конец [неценз.]", – рассказывает оккупант.

Отмечается, что рассказчик был мобилизован россиянами из так называемой "ЛНР".

В Службе безопасности Украины обратили внимание, что захватчик, который рассказывает эту историю, никоим образом не помешал этому военному преступлению, только после всего посоветовал убийцам женщины хоть закопать тело.

В СБУ отметили, что перехватывают подобные разговоры захватчиков и документируют их преступления, чтобы в дальнейшем ни один виновный не остался безнаказанным.

Напомним, в МИД Британии заявили, что Россия готовит новую ложь, чтобы прикрыть ею зверства, которые совершала путинская армия в отношении мирного населения в Украине. Хотя есть неопровержимые доказательства военных преступлений путинских орков в Украине, РФ все равно придумывает всё новые нереальные "объяснения" очевидных фактов.

Ранее военный эксперт Юрий Федоров отмечал, что российский генерал Александр Дворников, которого в РФ недавно назначили командующим всей операции вторжения в Украину, не сможет бомбить украинские города так, как делал это в Сирии. Но при этом он завалит позиции ВСУ трупами своих солдат.

Читайте также: