Секретные военные объекты РФ теперь может увидеть каждый - Google открыл доступ на картах

Секретные военные объекты РФ теперь может увидеть каждый / google.com.ua/maps

Стратегические и военные объекты РФ теперь на Google Maps можно рассмотреть в максимальном качестве.

В сервисе Google Maps в максимальном разрешении теперь можно увидеть разнообразные российские пусковые шахты межконтинентальных баллистических ракет, командные пункты, секретные полигоны и другое, пишет АРМИЯ INFORM.

Разрешение изображений до 0,5 метра на пиксель. До сих пор они отражались в намного более плохом качестве, которое не позволяло рассмотреть все детали.

Например, благодаря снимкам можно оценить процесс работ на единственном российском авианосце "Адмирал Кузнецов".

google.com.ua / maps

База хранения ядерных боеприпасов возле Мурманска.

google.com.ua / maps

Российский истребитель пятого поколения Су-57 на лётно-испытательном центре минобороны РФ.

google.com.ua / maps

База, где размещены "Искандеры".

google.com.ua / maps

​База подводных лодок РФ на камчатке.

google.com.ua / maps

Напомним, на свежих спутниковых фото временно захваченного русскими оккупантами Херсона были зафиксированы новые могилы на Херсонском кладбище.

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