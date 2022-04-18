УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Секретные военные объекты РФ теперь может увидеть каждый - Google открыл доступ на картах

18 апреля 2022, 15:18

Google открыл на своих картах все стратегические и военные объекты РФ.

Секретные военные объекты РФ теперь может увидеть каждый / google.com.ua/maps

Стратегические и военные объекты РФ теперь на Google Maps можно рассмотреть в максимальном качестве.

В сервисе Google Maps в максимальном разрешении теперь можно увидеть разнообразные российские пусковые шахты межконтинентальных баллистических ракет, командные пункты, секретные полигоны и другое, пишет АРМИЯ INFORM.

Разрешение изображений до 0,5 метра на пиксель. До сих пор они отражались в намного более плохом качестве, которое не позволяло рассмотреть все детали.

Например, благодаря снимкам можно оценить процесс работ на единственном российском авианосце "Адмирал Кузнецов".

google.com.ua / maps

База хранения ядерных боеприпасов возле Мурманска.

google.com.ua / maps

Российский истребитель пятого поколения Су-57 на лётно-испытательном центре минобороны РФ.

google.com.ua / maps

База, где размещены "Искандеры".

google.com.ua / maps

​База подводных лодок РФ на камчатке.

google.com.ua / maps

Напомним, на свежих спутниковых фото временно захваченного русскими оккупантами Херсона были зафиксированы новые могилы на Херсонском кладбище.

Читайте также:

viber
подводная лодка российские военные российский самолет
Реклама
Популярное
Невероятная удача и магнит денег: 5 знакам зодиака превосходно повезет в полнолуние 16 апреляНевероятная удача и магнит денег: 5 знакам зодиака превосходно повезет в полнолуние 16 апреля Андрей Макаревич рассказал, за что Путин ненавидит Украину: "Боюсь, это только начало"Андрей Макаревич рассказал, за что Путин ненавидит Украину: "Боюсь, это только начало" Ласточкин высмеял Сабурова: "Обычное казахское быдло в костюме, который никак не скрывает скудоумие"Ласточкин высмеял Сабурова: "Обычное казахское быдло в костюме, который никак не скрывает скудоумие" Католическая пасха 2022: даты и традиции праздникаКатолическая пасха 2022: даты и традиции праздника Уничтожить Крымский мост и Кремль: военный объяснил, почему ВСУ не переносят войну на территорию РФУничтожить Крымский мост и Кремль: военный объяснил, почему ВСУ не переносят войну на территорию РФ
Поддержите Главред

Последние новости

15:24

Приметы на 19 апреля: что нельзя делать и как не попасть в беду в Великий вторник

15:20

Сумщина: в поврежденных многоэтажках отремонтировали более 1,5 тыс. лифтов – Тимошенко

15:18

Вучич повторил фейк РФ о "минировании" Украиной сербских самолетов: Киев резко ответил

15:18

Секретные военные объекты РФ теперь может увидеть каждый - Google открыл доступ на картах

15:05

Самая вкусная ванильная пасха: изумительно простой рецепт на Пасху 2022Видео

Реклама
15:03

"Оттягивает на себя войска и вооружение": разведка Британии объяснила, как Мариуполь ломает планы РФВидео

14:46

"Война уже перебросилась на территорию РФ": эксперт назвал предпосылки к свержению Путина

14:37

Везение в деньгах или солидный доход: кто из знаков станет счастливчиком недели 18-24 апреля

14:36

Глава украинской разведки рассказал, чем можно "разбить" российскую армиюВидео

14:05

Чтобы розы пышно цвели: как приготовить лучшее удобрение для цветов из старого хлеба и сорняков

14:02

Кабмин утвердил тарифы на свет до ноября: сколько будут платить украинцы

13:47

"Варварский удар по гражданским": во Львове уже семь погибших, 3 раненых – "тяжелые"Видео

13:38

"Регина поехала кукухой": "голубь мира" Тодоренко постит сториз о дружбе Украины с Россией

13:27

Война в Украине отрезвила Путина: решится ли он на ядерный удар и мобилизацию в Россиимнение

13:14

Гороскоп по картам Таро на май 2022 для водных знаков зодиака - Скорпионов, Рыб, РаковВидео

13:12

Медведчук обратился к Зеленскому и Путину - хочет, чтобы его обменяли на людей в МариуполеВидео

13:07

"Ни грамма сострадания": эксперт объяснил, почему нельзя сочувствовать родным оккупантов

12:36

Армия РФ начала наступление на Запорожье: 10-тысячное войско идет на Гуляйполе – АрестовичВидео

12:30

Гороскоп на завтра, 19 апреля 2022: Близнецам – удача, Козерогам – козни недругов

12:22

На Житомирской трассе вблизи Стоянки открыли движение временной переправой – Кубраков

Реклама
12:11

Ракеты внезапно поменяли направление: львовский депутат сообщил, куда целились оккупанты

12:03

Полковник РФ заблудился на "учениях" в Украине и вернулся домой "двухсотым"Видео

11:54

Тодоренко поддержала Украину? Ведущая сообщила о ссорах в семье из-за политики

11:32

В освобожденных районах Житомирщины разминировали 8 населенных пунктов – Тимошенко

11:25

Впервые с начала войны: за один день в Украину из Польши вернулось больше людей, чем уехало

11:18

Психолог рассказала, как бороться с чрезмерным волнением

11:17

Российский пропагандист доказал, что РФ бьет по жилым домам МариуполяВидео

11:14

Наступление России на Донбассе: какие задачи минимум и максимум намерен выполнить Путинмнение

10:57

Россияне зашли в Кременную, эвакуация невозможна из-за уличных боев - губернатор Гайдай

10:49

Враг нанес четыре ракетных удара по Львову: 6 погибших, 11 пострадавших, в том числе ребенок

10:28

Повторит судьбу Каддафи: Аваков спрогнозировал, как умрет ПутинВидео

10:24

ВСУ вернули 10-летней девочке отобранный у нее оккупантами смартфон

10:20

Гороскоп на сегодня, 18 апреля 2022: Тельцам – проблемы, Ракам – деньги, Весам – сюрпризы

10:05

"Я видел, как он по воде шел, отвечаю": Потап высмеял стоны Марченко о "мессии" Медведчуке

09:34

"Есть ярость": Кулеба отверг все упреки по поводу неэтичности украинцев в отношении оккупантовВидео

09:14

Спасение русского Карфагена - это иллюзиямнение

09:13

Утром оккупанты обстреляли ракетами Киев, Львов и Днепропетровщину: над столицей - черный дым

09:10

"Союзмультфильм что-то знал": в РФ испугались пророчества о войне в мультике 1973 годаВидео

08:55

Враг готовится сбросить на Азовсталь в Мариуполе многотонные бомбы ФАБ 1000 и ФАБ 3000 — журналистВидео

08:23

Много погибших, раненые с оторванным конечностями: выживший на крейсере Москва рассказал о "месиве" на кораблеВидео

Реклама
08:15

Солдаты РФ отказываются выполнять приказ Путина - более 100 военных не хотят возвращаться на войну

07:27

Холоднояровцы освободили Гусаровку под Харьковом: захватчики потеряли "Тор", танки и машины снабжения

07:13

Украинские защитники уничтожили разведгруппу войск РФ и поразили более 100 целей оккупантов

06:40

Под палубой был мощный взрыв: в Сети появились возможные фото крейсера Москва после атаки ракетВидео

06:38

Минус самолет, БПЛА "Орлан-10", а "на десерт" - два Ми-24 и один Ка-52: ВСУ устроили ад оккупантам в небе

06:28

9 мая в России под угрозой, или Почему Кремль молчит о причинах гибели "Москвы"мнение

06:01

РФ может снова атаковать Киев: Зеленский объяснил, почему важна битва за ДонбассВидео

05:28

Чернобаевка - 16:0: ВСУ уничтожили склады с ракетными боеприпасами оккупантов на Херсонщине

05:10

Украина обладает шансом вернуть оккупированные Крым и Донбасс – ИлларионовВидео

04:40

Украина "поплывет": синоптики предупредили о мощных грозах и ливняхВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять