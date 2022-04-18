Секретные военные объекты РФ теперь может увидеть каждый - Google открыл доступ на картах

Google открыл на своих картах все стратегические и военные объекты РФ.
Стратегические и военные объекты РФ теперь на Google Maps можно рассмотреть в максимальном качестве.
В сервисе Google Maps в максимальном разрешении теперь можно увидеть разнообразные российские пусковые шахты межконтинентальных баллистических ракет, командные пункты, секретные полигоны и другое, пишет АРМИЯ INFORM.
Разрешение изображений до 0,5 метра на пиксель. До сих пор они отражались в намного более плохом качестве, которое не позволяло рассмотреть все детали.
Например, благодаря снимкам можно оценить процесс работ на единственном российском авианосце "Адмирал Кузнецов".
База хранения ядерных боеприпасов возле Мурманска.
Российский истребитель пятого поколения Су-57 на лётно-испытательном центре минобороны РФ.
База, где размещены "Искандеры".
База подводных лодок РФ на камчатке.
Напомним, на свежих спутниковых фото временно захваченного русскими оккупантами Херсона были зафиксированы новые могилы на Херсонском кладбище.
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