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Азов перешел в контратаку в осажденном Мариуполе и "покрошил" оккупантов

18 апреля 2022, 16:29

Бойцы Азова применяют беспилотники, которые помогают корректировать огонь и уничтожать орков.

Мариуполь, война
/ Фото t.me/polkazov

Бойцы подразделения специального назначения Азов в осажденном российскими оккупантами Мариуполе, несмотря на подавляющее численное преимущество врага, перешли в контрнаступление.

Об этом идет речь в сообщении Азова в социальных сетях. При этом также публикуются кадры боев из Мариуполя.

"Оборона Мариуполя продолжается. Несмотря на превосходящие силы противника, бойцы полка Азов проводят контратаку", — говорится в сообщении полка.

"Есть такая работа – утилизировать российское дерьмо. Полк Азов в Мариуполе с этим справляется отлично. На видео – рейд азовцев", - прокомментировал командир ТРО Азов Максим Жорин.

Добавим, что на опубликованных кадрах защитники Мариуполя атакуют врага из автоматического оружия, а также уничтожают живую силу оккупантов.

Обратим внимание, что судя по всему бойцы Азова применяют беспилотники, которые помогают корректировать огонь. Так были уничтожены российские захватчики, которых бойцы Азова забросали гранатами прямо из-за забора.

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Битва за Мариуполь

С 3 марта Мариуполь блокируют российские оккупанты. Город подвергся одним из самых жестоких нападений за всю войну в Украине. Ежедневно Мариуполь переживает артиллерийские обстрелы и авианалеты.

Местные жители живут в подвалах на грани жизни и смерти. Все больше людей погибают от голода. Оккупанты не пускают в Мариуполь гуманитарную помощь, обстреливают мирных жителей, бросают бомбы на гражданские здания, где прячутся дети.

6 апреля в горсовете сообщили, что в Мариуполе заработали российские мобильные крематории. После широкой международной огласки геноцида в Буче, высшее руководство России приказало уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что военным путем деблокировать Мариуполь невозможно. Такая попытка обернулась бы огромными потерями для украинской армии. По его словам, "снимать осаду с Мариуполя или облегчать ее можно косвенным путем". Украинские военные делают все, что в их силах.

Вечером, 12 апреля, на Мариуполь оккупанты сбросили химическое оружие. Как рассказал лидер Азова Андрей Билецкий, применение опаснейшего оружия было на Азовстале. По его словам, пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии. Всего пострадавших трое.

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