"Война уже перебросилась на территорию РФ": эксперт назвал предпосылки к свержению Путина

Эксперт назвал предпосылки к свержению Путина / Фото Reuters

Война уже перебросилась на территорию России. Все идет к тому, что Путина свергнут силой.

Об этом в чате на Главреде заявил экономист, старший научный сотрудник Центра политики безопасности в Вашингтоне, президент Института экономического анализа Андрей Илларионов.

"В какой-то степени война уже затрагивает отдельные населенные пункты в России. В частности, подобные сообщения были из Миллерово, Белгорода, и они будут множиться, это неизбежно", - отметил эксперт.

По его словам, война неизбежно будет сопровождать разгром российских частей.

Читайте такжеЯвляется ли арест Суркова признаком скорого "дворцового переворота" в России"После этого разгрома война может приобрести непредсказуемый характер. Какой – мы этого даже предвидеть не можем. Это могут быть не только национальные или этнические границы на территории самой России, но и другие. Совершенно очевидно, что нынешний правящий в России режим должен уйти. Также очевидно, что он не может уйти без силового воздействия", - подытожил Илларионов.

Напомним, в приграничном с Украиной российском Белгороде образовательные учреждения города оказались заминированы: на место выехали спецслужбы, они проверят здания.

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