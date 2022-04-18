"Война уже перебросилась на территорию РФ": эксперт назвал предпосылки к свержению Путина

Война неизбежно будет сопровождать разгром российских частей.
Война уже перебросилась на территорию России. Все идет к тому, что Путина свергнут силой.
Об этом в чате на Главреде заявил экономист, старший научный сотрудник Центра политики безопасности в Вашингтоне, президент Института экономического анализа Андрей Илларионов.
"В какой-то степени война уже затрагивает отдельные населенные пункты в России. В частности, подобные сообщения были из Миллерово, Белгорода, и они будут множиться, это неизбежно", - отметил эксперт.
По его словам, война неизбежно будет сопровождать разгром российских частей.
Читайте такжеЯвляется ли арест Суркова признаком скорого "дворцового переворота" в России"После этого разгрома война может приобрести непредсказуемый характер. Какой – мы этого даже предвидеть не можем. Это могут быть не только национальные или этнические границы на территории самой России, но и другие. Совершенно очевидно, что нынешний правящий в России режим должен уйти. Также очевидно, что он не может уйти без силового воздействия", - подытожил Илларионов.
Напомним, в приграничном с Украиной российском Белгороде образовательные учреждения города оказались заминированы: на место выехали спецслужбы, они проверят здания.
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