Длительность войны зависит от 2 факторов: эксперт объяснил, почему во вторжении РФ виноваты США

Эксперт объяснил, почему во вторжении РФ виновата также слабость США/ Reuters, sprotyv.info

По мнению экономиста, старшего научного сотрудника Центра политики безопасности в Вашингтоне Андрея Илларионова, есть два фактора, которые больше всего повлияли на развязывание Россией войны против Украины и проливают свет на возможную продолжительность боевых действий. При этом вину за то, что война вообще началась, эксперт видит не только в имперских амбициях Путина, но и в слабости нынешнего президента США Джо Байдена.

Возврат к прежней ситуации в отношениях Украины, России и мира невозможен как минимум в ближайшие два десятилетия. Об этом Илларионов заявил во время чата на Главреде. По его словам, эти более 50 дней войны изменили очень многое.

Первым из важнейших факторов, которые повлияли на развязывание войны Россией против Украины и влияют на ее продолжительность, являются имперские амбиции российского диктатора Владимира Путина, его идеологическая настроенность и мировоззрение.

"Первый фактор – идеологическое состояние Путина, его мировоззрение, которое не дает никаких оснований считать, что война в Украине закончится скоро. Несмотря ни на какие жертвы, Путин продолжает бросать в эту топку тысячи и тысячи новых людей", – отмечает Илларионов.

Однако сразу после этого пункта эксперт называет второй – слабость нынешнего президента США. По словам Илларионова, Путин решился развязать войну, потому что считает президента Джо Байдена слабым, неспособным на реальное сопротивление, неготовым и нежелающим отправить войска США в том или ином виде на помощь Украине.

"Отказ Байдена и от направления войск США для защиты Украины, и от использования сил НАТО в деле противодействия российской агрессии – это "зеленый свет" для путинской агрессии против Украины. Если бы на посту президента США находился любой другой президент, который был в истории этой страны (Рейган, Буш, Трамп), то такой агрессии, которую мы видим на протяжении последних 50 дней, скорее всего не было бы. А даже если бы она началась, она была бы прекращена в течение нескольких часов", – говорит эксперт.

Напомним, в МИД Британии заявили, что Россия готовит новую ложь, чтобы прикрыть ею зверства, которые совершала путинская армия в отношении мирного населения в Украине. Хотя есть неопровержимые доказательства военных преступлений путинских орков в Украине, РФ все равно придумывает все новые нереальные "объяснения" очевидных фактов.

Ранее военный эксперт Юрий Федоров отмечал, что российский генерал Александр Дворников, которого в РФ недавно назначили командующим всей операции вторжения в Украину, не сможет бомбить украинские города так, как делал это в Сирии. Но при этом он завалит позиции ВСУ трупами своих солдат.

Читайте также: