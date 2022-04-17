Санкции Запада уничтожают ПВО России: завод закрылся, а работников везут на войну в Украину

Россияне из-за санкций Запада не смогут производить ЗРК-Бук на заводе УМЗ / Генштаб ВСУ

В России фактически приостановлена работа Ульяновского механического завода. Там производили радиолокационные системы и средства противовоздушной обороны ближней и средней дальности, предназначенные для армии. Большинство компонентов для их изготовления поставляла Германия, которая разорвала сотрудничество после нападения Москвы на Киев. Работников завода либо отправляют в отпуск за свой счет, либо везут воевать с Украиной. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Как рассказали в ГУР, производство на Ульяновском механическом заводе фактически остановлено. Завод изготовлял радиолокационные системы и средства противовоздушной обороны для нужд сухопутных войск РФ.

"Производственные мощности "Ульяновского механического завода" (АО" УМЗ", Ульяновск) фактически остановлены. "УМЗ" - производитель радиолокационных систем и средств противовоздушной обороны ближней и средней дальности для сухопутных войск ВС РФ (ЗРК "Бук", ЗРК "Куб", ЗПРК "Тунгуска")", - отметили в разведке.

По данным украинских разведчиков, завод остановил работу из-за того, что для производства военной техники нужно много импортных комплектующих. Ранее их поставляла Германия, но она прекратила продажи после нападения России на Украину.

Теперь руководство изучает возможность обойти санкции и продолжить поставки на завод, но уже через третьи страны. А пока работникам УМЗ предлагают два варианта – отпуск за свой счет, либо контракт с российскими войсками и участие в войне против Украины за 50 тысяч рублей в месяц.

"Работникам предоставляют выбор: идти в неоплачиваемый отпуск или подписывать контракт с вооруженными силами для участия в войне в Украине. Рекомендуемая должность "оператор-наводчик" ЗРК "Бук". Предлагаемая зарплата - 50000 рублей в месяц", - подчеркнули в Минобороны.

Смотрите видео ТСН – почему оккупанты РФ приехали в Украину на старой технике

Санкции против России

Президент Владимир Зеленский резко подверг критике Запад из-за слишком слабых санкций против РФ. По его словам, страны западного мира оказывают помощь несвоевременно и не готовы к отказу от запрета на покупку российских газа и нефти. При этом они не могут отключить от SWIFT Сбербанк России.

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий раскритиковал Европу за несостоятельность ограничений в отношении России. Он акцентировал внимание на том, что европейские страны раздумывают над своими решениями в то время, когда Путин ведет жестокую войну против Украины. В таких условиях рубль уже начал укрепляться.

Ранее Европейский Союз запустил новые санкции против РФ. В перечне физических лиц, которые попали под санкции, оказались глава Сбербанка Герман Греф, а также олигархи Олег Дерипаска, Игорь Ротенберг и Борис Ротенберг. Активы ВТБ, Новикомбанка, Совкомбанка и Открытие теперь заморожены.

Главред рекомендует: