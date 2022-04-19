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Россия планировала военное вторжение в Беларусь – ГУР (документ)

19 апреля 2022, 15:35

Для этого готовили 1-ю танковую армии России.

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Россия планировала военное вторжение в Беларусь – украинская разведка/ Reuters

Россия готовила военное вторжение в Беларусь для подавления народных протестов, которые вспыхнули в стране после фальсификаций президентских выборов в 2020 году.

Для этой задачи в РФ готовили 1-ю танковую армии России. О таких планах стало известно из документов, которые раздобыли украинские разведчики.

"Добытые военной разведкой Украины документы свидетельствуют о подготовке 1 танковой армии России к вторжению и захвату территории Беларуси. После фальсификаций президентских выборов в беларуси вс рф разработали план вторжения и подавления народных протестов", – отмечают в ГУР Минобороны Украины.

При этом в России придумали причину, по которой они хотели вторгнуться в соседнее государство – якобы, чтобы саму РФ не втянули в широкомасштабную войну со странами-членами НАТО.

"Оккупация беларуси планировалась под предлогом избежания втягивания россии "в Европейском континентальном районе в региональную или широкомасштабную войну со странами-членами НАТО на Западе". Одним из доказательств подготовки рф к военной агрессии против соседнего государства является "Легенда к замыслу на перегруппировку соединений и воинских частей 1 танковой армии в район выполнения задачи", – говорится в сообщении.

  • Армия России планировала военное вторжение в Беларусь – документы
    Армия России планировала военное вторжение в Беларусь – документы ГУР Минобороны Украины
  • Армия России планировала военное вторжение в Беларусь – документы
    Армия России планировала военное вторжение в Беларусь – документы ГУР Минобороны Украины
  • Армия России планировала военное вторжение в Беларусь – документы
    Армия России планировала военное вторжение в Беларусь – документы ГУР Минобороны Украины
  • Армия России планировала военное вторжение в Беларусь – документы
    Армия России планировала военное вторжение в Беларусь – документы ГУР Минобороны Украины
  • Армия России планировала военное вторжение в Беларусь – документы
    Армия России планировала военное вторжение в Беларусь – документы ГУР Минобороны Украины
  • Армия России планировала военное вторжение в Беларусь – документы
    Армия России планировала военное вторжение в Беларусь – документы ГУР Минобороны Украины
  • Армия России планировала военное вторжение в Беларусь – документы
    Армия России планировала военное вторжение в Беларусь – документы ГУР Минобороны Украины
  • Армия России планировала военное вторжение в Беларусь – документы
    Армия России планировала военное вторжение в Беларусь – документы ГУР Минобороны Украины
  • Армия России планировала военное вторжение в Беларусь – документы
    Армия России планировала военное вторжение в Беларусь – документы ГУР Минобороны Украины
  • Армия России планировала военное вторжение в Беларусь – документы
    Армия России планировала военное вторжение в Беларусь – документы ГУР Минобороны Украины
  • Армия России планировала военное вторжение в Беларусь – документы
    Армия России планировала военное вторжение в Беларусь – документы ГУР Минобороны Украины
  • Армия России планировала военное вторжение в Беларусь – документы
    Армия России планировала военное вторжение в Беларусь – документы ГУР Минобороны Украины
  • Армия России планировала военное вторжение в Беларусь – документы
    Армия России планировала военное вторжение в Беларусь – документы ГУР Минобороны Украины

Ранее сообщалось, что Беларусь пригрозила Польше и странам Прибалтики войной. С воинственным заявлением выступил госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович. Он пригрозил Литве, Польше и Латвии разрушениями, смертями и взрывами якобы из-за готовящейся ими агрессии против Беларуси.

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