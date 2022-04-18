У Лукашенко запетушились: Польше и Прибалтике грозят войной

Александр Лукашенко / сайт Президента РБ

Беларусь пригрозила Польше и странам Прибалтике войной. С воинственным заявлением выступил госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович.

Он пригрозил Литве, Польше и Латвии разрушениями, смертями и взрывами якобы из-за подготовки ими агрессии против Беларуси, сообщает Zerkalo.

По словам Вольфовича, в Польше, Литве и Латвии якобы увеличивается количество военных и вооружения, модернизируется военная инфраструктура, большие средства выделяются из бюджетов на оборонный сектор.

Кроме того, он заявил, что полеты зарубежной военной авиации участились у белорусских границ.

"Они свою инфраструктуру приводят в соответствие непонятно чему, наверное, развязыванию, подготовке агрессии. Думаю, простой народ, польский, литовский, видит то, что происходит сегодня в Украине, какие разрушения, какая трагедия, как гибнут простые люди на территории Украины.

Надеюсь, он этого не захочет, потому что не получится так, что они развяжут агрессию по отношению к Беларуси и военные действия будут проходить только в Беларуси. Нет, на их территории тоже будут разрушения, гибель, взрывы", – добавил Вольфович.

Как сообщал Главред, 7 апреля Лукашенко заявил, что Беларусь хочет участвовать в переговорах о мирном урегулировании войны в Украине.

Примечательно, что белорусский диктатор впервые назвал так называемую "спецоперацию" РФ войной.

"Мы исходим не из того, что нас в одну корзину погрузили с Россией. Нет. Мы исходим из того, что эта война - за забором нашей страны. И она серьезнейшим образом влияет на ситуацию в Беларуси. Поэтому никаких сепаратных за спиной Беларуси договоренностей быть не может", - заявил Лукашенко.

Волонтер, блогер, военнослужащий ВСУ Юрий Касьянов считает, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко не стремится открыто вступать в войну России с Украиной, потому что возможно на него давит Запад. Не исключено, что ему пообещали не требовать его безусловной отставки, если он не будет слушаться Путина и не отправит свою армию воевать в нашу страну.

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