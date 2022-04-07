Лукашенко назвал "спецоперацию" войной и хочет участвовать в украино-российских переговорах

Лукашенко / УНИАН

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что РБ хочет участвовать в переговорах о мирном урегулировании войны в Украине.

"Я хочу просто впервые вам обозначить на сегодняшний день нашу позицию, которая доведена до министра иностранных дел и поручено МИД ее реализовать. Не может быть переговоров без участия Беларуси. Коль вы нас ввязали в это, прежде всего западные страны, там на этих переговорах, естественно, должна прозвучать позиция Беларуси", - цитирует Лукашенко "БелТА"

Примечательно, что белорусский диктатор впервые назвал так называемую "спецоперацию" РФ войной.

"Мы исходим не из того, что нас в одну корзину погрузили с Россией. Нет. Мы исходим из того, что эта война - за забором нашей страны. И она серьезнейшим образом влияет на ситуацию в Беларуси. Поэтому никаких сепаратных за спиной Беларуси договоренностей быть не может", - заявил Лукашенко.

Переговоры Украины и России

Последние очные переговоры между странами состоялись 29 марта в Стамбуле. Там обсуждались конкретные предложения и мире в Украине и гарантии безопасности.

Член украинской делегации Андрей Чалый назвал условие для нейтралитета Украины. В частности, Украина готова к нейтралитету, если мирный договор будет согласован.

До этого переговоры проходили в онлайн-формате и на территории Беларуси.

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