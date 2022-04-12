Военный эксперт рассказал, что могли предложить Лукашенко, чтобы он "не слушался Путина"

Лукашенко оказался между молотом и наковальней, считает Юрий Касьянов / Коллаж УНИАН, Reuters

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко не стремится открыто вступать в войну России с Украиной, потому что возможно на него давит Запад. Не исключено, что ему пообещали не требовать его безусловной отставки, если он не будет слушаться Путина и не отправит свою армию воевать в нашу страну.

Такое мнение во время чата на Главреде озвучил волонтер, блогер, военнослужащий ВСУ Юрий Касьянов.

"Лукашенко – это шестёрка Путина, которая пытается что-то разрулить, прекрасно понимая, что сейчас он находится между молотом и наковальней. Он и так уже влез во всю эту историю по самое не хочу, потому что именно с территории Беларуси к нам пришла война, за что Лукашенко ещё будет предъявлен "гамбургский счёт". Путин требовал, чтобы Лукашенко предоставил свои войска и отправил их в Украину, но тот отвертелся", - сказал Касьянов.

Он напомнил, что без Путина Лукашенко ни на что не способен, ведь белорусская экономика держится только за счёт российских субсидий.

Касьянов предположил, что западный мир на Лукашенко сильно давит, поэтому он пытается лавировать.

"Возможно, ему даже пообещали, что на Западе не будут требовать его безусловной отставки, если он не будет слушаться Путина. И тогда, может быть, когда Путин отступит, а империя рухнет, Беларуси Запад окажет ту экономическую помощь, которую сейчас ей оказывает Россия", - считает военный.

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Как сообщал Главред, 7 апреля Лукашенко заявил, что Беларусь хочет участвовать в переговорах о мирном урегулировании войны в Украине.

Примечательно, что белорусский диктатор впервые назвал так называемую "спецоперацию" РФ войной.

"Мы исходим не из того, что нас в одну корзину погрузили с Россией. Нет. Мы исходим из того, что эта война - за забором нашей страны. И она серьезнейшим образом влияет на ситуацию в Беларуси. Поэтому никаких сепаратных за спиной Беларуси договоренностей быть не может", - заявил Лукашенко.

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