Рельсовая война: в Беларуси раскрыли тактику партизан против оккупантов РФ

/ УНИАН

Белорусские партизаны нанесли ощутимый ущерб логистике российских оккупантов в ходе так называемой железнодорожной войны, заявил руководитель мониторингового проекта Беларускі Гаюн Антон Мотолько.

Как подчеркнул он в интервью Сurrenttime, история с выводом из строя панелей управления, так называемых шкафчиков, "сработала очень классно".

Правозащитник пояснил, что с выводом из строя оборудования контроллеров поезда с техникой оккупантов физически не могут перемещаться быстро, что сразу же затормозило движение на территории Беларуси. При этом само выведенное из строя оборудование зачастую нечем заменить.

"И то, что мы видели: где-то со второй недели войны передвижение военных эшелонов по территории Беларуси было ограничено участком Гомельской железной дороги, от Гомеля до Ельска. И очень долгое время не было нормального сообщения с Лунинцем: там поезда начали ездить буквально пару дней назад", - напомнил он.

"Поэтому, да, это не выглядит как фильм, не выглядит эффектно, но оно работает, это не миф. И люди, которые это делают с риском для жизни и свободы, по сути, предопределили развитие ситуации на северном фронте, на границе с Беларусью. Те украинцы, которые в теме, понимают, насколько это важно", - добавил Мотолько.

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Напомним, украинцам, которые находятся на временно оккупированной территории, Арестович посоветовал устроить тотальную рельсовую войну российским агрессорам.

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