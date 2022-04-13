"Пока не выведут войска, мы вас не возим": таксист в Беларуси отказался везти оккупанта РФ

В Беларуси не собираются возить оккупантов России до тех пор, пока не будут выведены войска с Украины.
Белорусский таксист решил отказаться вести российского военного, который заказал автомобиль для поездки. По словам водителя, он не намерен везти оккупанта до тех пор, пока Россия, вероятно, не выведет войска с Украины. Водитель призвал солдата по всем вопросам обращаться к своему военному командованию.
На видеозаписи, опубликованной в Сети, видно, как водитель такси останавливается, а к нему обращается оккупант РФ, который просит отвезти его по определенному адресу. Однако таксист категорически отказывается его везти. До тех пор, пока Россия не выведет войска с Украины.Читайте такжеОккупанты накапливают силы в Беларуси и готовятся взять Киев: ВСУ укрепляют линию обороны
По всем вопросам захватчику посоветовали обращаться к своему руководству.
"Здрасьте, а куда вы хотите поехать? Пока не выведут войска, мы вас не возим. До свидания. Обращайтесь к своему руководству", - подчеркнул таксист.
Беларусь в войне России против Украины
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале так называемой "спецоперации" в Украине, фактически заявив о войне. По территории украинского государства начали наноситься ракетные и авиационные удары. В страну вошли российские оккупационные войска. Самолеты и ракеты начали лететь, в том числе, и с Беларуси. Оттуда же в Украину попала и часть оккупационного военного контингента РФ.
В марте в ВСУ говорили, что действия Беларуси указывают на подготовку к вторжению ее войск на территорию Украины. Украинские войска предупреждали Лукашенко о том, что Минск в таком случае получит отпор. Самопровозглашенный президент РБ совершит ошибку, поскольку большинство белорусского народа не поддерживают войну с Украиной.
Президент Владимир Зеленский заявлял, что на данный момент Беларусь не ведет войну с Украиной напрямую. Но ракеты летели как раз таки с территории белорусского государства, о чем прекрасно знает Александр Лукашенко. По его словам, Лукашенко предпринял определенные усилия, чтобы Минск полностью не вступил в войну. Однако прямое участие Беларуси в войне все еще может быть.
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