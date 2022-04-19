Врага выбили из Марьинки: ВСУ перешли в контратаку, оккупанты отступили с потерями

В Донецкой области украинские защитники провели успешное контрнаступление.
Российские оккупанты не прекращают наносить ракетно-бомбовые удары по объектам гражданской и военной инфраструктуры на всей территории Украины.
Об этом идет речь в сообщении Генерального штаба ВС Украины в Faceboook.
В Донецкой области украинские защитники провели контрнаступление, в результате чего выбили оккупантов из Марьинки и восстановили контроль над этим населенным пунктом.
"На Донецком направлении, в районе города Марьинка, в результате контрнаступления наших войск враг понес потери и отступил. Подразделения Сил обороны возобновили контроль над этим населенным пунктом", - подчеркивается в сообщении.
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Война в Украине
В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.
Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.
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