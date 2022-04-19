"Мама, мы убиваем детей": зомбированная россиянка убеждала сына-оккупанта в "благих намерениях" РФ

Оккупант признался матери, что убивает в Украине гражданских и детей, но она не поверила/ Reuters

Российский оккупант признался матери по телефону в преступлениях армии РФ в Украине. Однако она не поверила и начала дальше его призывать к "большим делам" на территории Украинского государства.

Разговор удалось перехватить Службе безопасности Украины. В ведомстве отметили, что россияне уже настолько зомбированы пропагандой, что даже не верят своим родным, когда те для них озвучивают факты.

Российский захватчик во время телефонного разговора с матерью прямо сказал, что он и его товарищи по оружию убивают в Украине мирных людей и детей. Однако она не поверила и начала убеждать его в обратном.

"Сынок, не теряйте боевого духа! Ты только видел бы, что они там творят! Ты знаешь, вы делаете большое дело!", – отметила россиянка.

В ответ для нее прозвучало: "Что мы делаем? Убиваем гражданских и детей, блин".

Но мать оккупанта в духе российской пропаганды продолжала убеждать сына, "какое благородное дело они делают".

"Нет, вы не убиваете гражданских и детей!.. Вы фашистов убиваете, поверь мне!", – сказала россиянка.

В СБУ при этом отметили, что теперь не удивительно, почему более 70% россиян поддерживают войну в Украине.

"Они больше верят телевизору, чем своим сыновьям-оккупантам. Но для всех "зомбированных" хотим напомнить: уже более 20 тыс. российских военных заплатили за это своей жизнью", – отметили в Службе безопасности Украины.

Ранее один из оккупантов рассказал по телефону своей жене об очередном случае убийства невинной женщины российскими военными. По словам орка, его "товарищи по оружию" застрелили украинку только за то, что у нее якобы брат служит в Азове. Один из оккупантов выпустил женщине пулю в голову, а затем в уже мертвое тело продолжал стрелять еще несколько раз.

Также ранее сообщалось, что наемники с Кавказа отказываются идти на войну в Украину. Они начали понимать, что это не их война, и они не хотят умирать за Россию. Об этом свидетельствует частная переписка захватчика из Дагестана, которую обнародовала СБУ.

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