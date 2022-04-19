Бунт в Дагестане: кавказцы отказываются воевать против Украины

В Дагестане отказываются воевать против Украины / Reuters

Наемники с Кавказа отказываются идти на войну в Украину. Они начали понимать, что это не их война, и они не хотят умирать за Россию.

Об этом свидетельствует частная переписка захватчика из Дагестана, предоставленная СБУ и опубликованная в Telegram "Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами".

Участники чата обсуждали набор добровольцев на войну в Украину, причем один из них, судя по сообщениям, уже находится на территории нашей страны .

Он сообщил, что у России в войне очень большие потери. Из-за этого воевать он не решается, поскольку посадят за дезертирство. На что ему ответили, что лучше отсидеть, чем погибнуть.

Читайте такжеВоенные 47-й танковой дивизии РФ бунтуют и разрывают контракты - не хотят воевать в Украине"Это не наша война. Пусть русаки, если им надо, сами воюют", – отметил один из участников беседы.

"Русаки нас используют, нашими руками делают все", – ответил другой, добавив, что оплату выходцам с Кавказа тоже обещают невысокую.

Напомним, что это далеко не первый раз, когда российские солдаты отказываются выполнять преступные приказы командования. Ранее более 100 военнослужащих из 200-й отдельной мотострелковой бригады (Печенга) отказались от дальнейшего участия в "спецоперации".

Также мы писали, что военное подразделение спецназа России, которое воевало в Сирии, в полном составе отказалось принимать дальнейшее участие в попытках штурма Мариуполя.

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