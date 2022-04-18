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Солдаты РФ отказываются выполнять приказ Путина - более 100 военных не хотят возвращаться на войну

18 апреля 2022, 08:15

Российских оккупантов отправили из полевого лагеря на территории Белгородской области домой в Печенгу.

Российские солдаты в Перевальном, Крым
Российские солдаты в Перевальном, Крым / Reuters

Российские солдаты отказываются выполнять преступные приказы командования - более 100 военнослужащих из 200-й отдельной мотострелковой бригады (Печенга) отказались от дальнейшего участия в "спецоперации".

Эта бригада уже выполняла преступные приказы кремлевского диктатора в Украине и понесла огромные потери, сообщил на своей странице в Facebook журналист Роман Цымбалюк.

Из-за серьезных потерь оккупанты отказались возвращаться на войну.

"Личный состав 200 отдельной мотострелковой бригады (в/ч 08275, Печенга) после выполнения служебно-боевых заданий во время проведения "специальной военной операции" на территории Украины больше не желает участвовать в боевых действиях. Более 100 военнослужащих бригады отказались от дальнейшего участия в "специальной военной операции", – написал Цымбалюк.

Читайте такжеБегут с поля боя целыми ротами: солдаты РФ массово отказываются воевать в УкраинеПо его информации, российских оккупантов отправили из полевого лагеря на территории Белгородской области домой в Печенгу (Мурманская область).

Ранее сообщалось, что белорусский таксист решил отказаться вести российского военного, который заказал автомобиль для поездки. По словам водителя, он не намерен везти оккупанта до тех пор, пока Россия, вероятно, не выведет войска с Украины.

Также мы писали, что военное подразделение спецназа России, которое воевало в Сирии, в полном составе отказалось принимать дальнейшее участие в попытках штурма Мариуполя.

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