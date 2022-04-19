РФ готовит третью волну наступления: Арестович раскрыл три сценария войны

Алексей Арестович рассказал о трех сценариях войны / Офис президента Украины

Россияне начали вторую фазу войны в Украине, которая определит третью, которая может пойти по трем сценариям, заявил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

В своем видеокомментарии в Telegram он отметил, что противник начал активную фазу наступления на востоке Украины с попыткой окружить украинские войска в районе Изюма, а также на юге, в направлении Волновахи.

Советник главы ОП уверен в том, что вторая фаза войны, которая определит третью, которая может пойти по трем сценариям.

"Первый - русские будут пытаться стоять на месте, потратив все свои оперативные резервы, - а это последние их оперативные резервы, которые там сейчас есть, - и вести тактические действия по удержанию территории. Второе - они могут убраться с нашей территории, а третье - они могут снова перейти к мирным переговорам", - сказал советник руководителя ОП.

При этом он сообщил, что на сегодня потери врага, "если их просуммировать, перекрывают по отдельным характеристикам образцов военной техники совместно армию Франции, Германии, Британии, а по численному составу – многие армии европейских стран".

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Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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