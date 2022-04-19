Спрятали между веток: в Киеве мужчина во время прогулки наткнулся на растяжку – фото

В Киеве мужчина во время прогулки нашел растяжку/ Патрульная полиция Киева

В Киеве на Печерске местный житель во время прогулки заметил растяжку, которая была между сложенных сухих веток. Там же лежал и предмет, похожий на гранату.

Опасная находка была обнаружена на улице Госпитальной, сообщает патрульная полиция Киева.

Мужчина сразу вызвал полицейских, а они в свою очередь – саперов.

В полиции призвали граждан быть осторожными и не трогать неизвестных вещей и предметов. А в случае, если увидели такой предмет, сразу звонить по номерам 101 или 102.

"Ежедневно спасатели работают над тем, чтобы обезвредить боеприпасы, которыми российские оккупанты усеяли наш город. Вот почему мы в очередной раз просим вас быть внимательными и осторожными и не трогать неизвестных вещей и предметов", – отметили в патрульной полиции Киева.

Растяжка была спрятана между кучи веток/ Патрульная полиция Киева

Мужчина нашел растяжку во время прогулки/ Патрульная полиция Киева

Напомним, утром 18 апреля российские оккупанты нанесли ракетные удары по ряду городов Украины. В частности, "прилеты" были в Киеве, во Львове и в Днепропетровской области.

Ранее экономист, старший научный сотрудник Центра политики безопасности в Вашингтоне Андрей Илларионов заявил, что российская угроза не снята ни для Киева, ни для всей Украины. Он отметил, что российская угроза будет сохраняться до тех пор, пока у власти в России находится Владимир Путин.

Читайте также: