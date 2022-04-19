Спрятали между веток: в Киеве мужчина во время прогулки наткнулся на растяжку – фото

На том же месте он обнаружил предмет, похожий на гранату.
В Киеве на Печерске местный житель во время прогулки заметил растяжку, которая была между сложенных сухих веток. Там же лежал и предмет, похожий на гранату.
Опасная находка была обнаружена на улице Госпитальной, сообщает патрульная полиция Киева.
Мужчина сразу вызвал полицейских, а они в свою очередь – саперов.
В полиции призвали граждан быть осторожными и не трогать неизвестных вещей и предметов. А в случае, если увидели такой предмет, сразу звонить по номерам 101 или 102.
"Ежедневно спасатели работают над тем, чтобы обезвредить боеприпасы, которыми российские оккупанты усеяли наш город. Вот почему мы в очередной раз просим вас быть внимательными и осторожными и не трогать неизвестных вещей и предметов", – отметили в патрульной полиции Киева.
Напомним, утром 18 апреля российские оккупанты нанесли ракетные удары по ряду городов Украины. В частности, "прилеты" были в Киеве, во Львове и в Днепропетровской области.
Ранее экономист, старший научный сотрудник Центра политики безопасности в Вашингтоне Андрей Илларионов заявил, что российская угроза не снята ни для Киева, ни для всей Украины. Он отметил, что российская угроза будет сохраняться до тех пор, пока у власти в России находится Владимир Путин.
Читайте также:
- РФ может снова атаковать Киев: Зеленский объяснил, почему важна битва за Донбасс
- Угроза Киеву ликвидирована, но есть другая опасность - Залужный
- Байден не приедет в Украину: в Белом доме рассказали, кого могут отправить в Киев вместо него