Угроза нового штурма Киева: эксперт объяснил, когда можно ждать атаки РФ

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Российская угроза не снята ни для Киева, ни для всей Украины, заявил экономист, заявил старший научный сотрудник Центра политики безопасности в Вашингтоне, президент Института экономического анализа Андрей Илларионов.

Как подчеркнул он в ходе чата в Главреде, отвечая на один из вопросов читателей, российская угроза будет сохраняться до тех пор, пока у власти в России находится Владимир Путин.

"Вероятно, эта угроза не реализуется в ближайшую неделю, но это не означает, что Путин не попытается нечто подобное осуществить через месяц или два, после перемирия или заключённого мирного договора. Ведь все договоры, которые были заключены между Россией и Украиной в течение последних 30 лет, Путин нарушил. Если он так относится к документам, заключённым Россией и Украиной, ничто не помешает ему нарушить любой другой документ, который может быть подписан по итогам военных действий", - отметил собеседник.

Он также уверен в том, что любой из документов будет легко нарушен Путиным для того, чтобы в очередной раз совершить новое нападение на Украину.

"Угроза для Киева и всей Украины может быть устранена только с ликвидацией путинского режима", - добавил Илларионов.

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Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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