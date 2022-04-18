Угроза Киеву ликвидирована, но есть другая опасность - Залужный

Залужный рассказал о ситуации на юге Украины / УНИАН

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подытожил первые два месяца сопротивления после полномасштабного развязывания войны РФ.

"Нам удалось ликвидировать непосредственную угрозу столице Украины – городу Киеву. Однако, для всей страны остается опасность ракетных и бомбовых ударов", – заявил Залужный в посте в Telegram.

Главнокомандующий ВСУ призвал украинцев реагировать на сигналы тревоги и с пониманием реагировать на временные ограничения передвижения. Генерал еще раз попросил воздержаться от публикации в сети и медиа связанной с обстрелами информации и потенциальных целей агрессора.

Кроме того, Залужный назвал контролируемой ситуацию на южном направлении. По его словам, Вооруженные силы не дают войскам РФ продвинуться в сторону Запорожья и уничтожают врага в окрестностях Херсона.