Наступление пока не началось: РФ перебрасывает новые силы для масштабных боев – Пентагон

Войска РФ готовят масштабное наступление / Reuters

В США заявили о том, что активизация боевых действий является лишь прелюдией к настоящему наступлению РФ в Украине.

"Ограниченные наступательные операции", предпринятые Россией к юго-западу от Донецка и к югу от Изюма, являются началом "более крупных наступательных операций", сообщает CNN со ссылкой на представителя Пентагона.

В американском оборонном ведомстве говорят, что Россия все еще проводит "операции по формированию" своих войск, "чтобы убедиться, что у них есть логистика и поддержка".

По словам чиновника, за последние сутки Россия ввела в Украину еще две батальонные тактические группы, в результате чего общее количество БТГ достигло 78 (это порядка 55 тысяч военных).

По словам чиновника, США ожидают увидеть "более смешанный подход" к новым операциям РФ в Украине после их неудач на севере страны.

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Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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