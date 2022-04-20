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Подоляк рассказал, есть ли в Офисе президента стратегия освобождения Юга Украины

20 апреля 2022, 15:57

Подоляк подчеркнул, что официальный Киев "точно не забыл" о своих людях, которые сейчас вынужденно проживают во временно оккупированных городах Юга Украины.

ВСУ
ВСУ / УНИАН

Украинские власти имеет стратегию по деоккупации всех населенных пунктов на юге Украины. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии "Украинской правде".

"Можете даже не сомневаться в том, что у государства есть стратегия по деоккупации всех городов и сел юга Украины. Во-первых, армия. Кратко и ясно. Во-вторых, более 90% простых людей на оккупированных территориях четко заявляют о своей проукраинской позиции. Поэтому не будет никакой заморозки конфликта, не будет даже временной оккупации, не будет никаких фейковых "ХНР" или чего-то подобного. Будет только Херсонская область Украины", ‒ сказал он.По словам чиновника, Офис президента имеет весь массив оперативной информации по поводу того, что в этих городах происходит.

Подоляк также добавил, что власти в Киеве "практически в онлайн режиме" наблюдают за тем, как местные активно противостоят попыткам оккупантов провести какие-то фейковые референдумы или каким-либо другим способом создать впечатление, что в этих городах возможно окончательное наступление дьявольского "русского мира".

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Напомним, ранее в воскресенье, 10 апреля, в Херсоне оккупанты разогнали мирный митинг горожан, посвящённый жертвам российской агрессии.

Об этом в Facebook сообщил первый замглавы Херсонского облсовета Юрий Соболевский.

"Сегодня в Херсоне у ККЗ Юбилейный прошёл мирный митинг, посвящённый памяти жертв российской агрессии. Ожидаемо, оккупанты его разогнали", - отметил он.

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Автор: Егор Бунин
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ВСУ Михаил Подоляк новости Украины
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