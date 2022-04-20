Подоляк рассказал, есть ли в Офисе президента стратегия освобождения Юга Украины

Подоляк подчеркнул, что официальный Киев "точно не забыл" о своих людях, которые сейчас вынужденно проживают во временно оккупированных городах Юга Украины.
Украинские власти имеет стратегию по деоккупации всех населенных пунктов на юге Украины. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии "Украинской правде".
"Можете даже не сомневаться в том, что у государства есть стратегия по деоккупации всех городов и сел юга Украины. Во-первых, армия. Кратко и ясно. Во-вторых, более 90% простых людей на оккупированных территориях четко заявляют о своей проукраинской позиции. Поэтому не будет никакой заморозки конфликта, не будет даже временной оккупации, не будет никаких фейковых "ХНР" или чего-то подобного. Будет только Херсонская область Украины", ‒ сказал он.По словам чиновника, Офис президента имеет весь массив оперативной информации по поводу того, что в этих городах происходит.
Подоляк также добавил, что власти в Киеве "практически в онлайн режиме" наблюдают за тем, как местные активно противостоят попыткам оккупантов провести какие-то фейковые референдумы или каким-либо другим способом создать впечатление, что в этих городах возможно окончательное наступление дьявольского "русского мира".
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Напомним, ранее в воскресенье, 10 апреля, в Херсоне оккупанты разогнали мирный митинг горожан, посвящённый жертвам российской агрессии.
Об этом в Facebook сообщил первый замглавы Херсонского облсовета Юрий Соболевский.
"Сегодня в Херсоне у ККЗ Юбилейный прошёл мирный митинг, посвящённый памяти жертв российской агрессии. Ожидаемо, оккупанты его разогнали", - отметил он.
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