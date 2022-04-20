Бойцы ГПСУ вышли к государственной границе Украины в трех областях/ facebook.com/МВД Украина

Украинские защитники из Госпогранслужбы вышли к государственной границе Украины на всех направлениях в Киевской, Сумской и Черниговской областях.

Сейчас по линии госграницы в этих регионах восстанавливают обустройство позиций. Об этом рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко во время брифинга, пишет Украинская правда.

"В рамках восстановления контроля над государственной границей в пределах Киевской, Черниговской и Сумской областей, откуда защитники Украины выгнали оккупантов, пограничники вышли на все участки. Сначала вместе с Вооруженными силами состоялся выход к пограничным подразделениям и другим местам дислокации, а далее в направлении линии государственного контроля, в том числе и на направлении пунктов пропуска", – отметил Демченко.

Он уточнил, что в пределах этих трех областей протяженность государственной границы составляет почти 1200 километров.

Однако, по словам представителя ГПСУ, из-за продолжения агрессии РФ не происходит классической охраны границы, ведь еще остается опасность минирования, работы ДРГ и обстрелов из сопредельной территории.

Ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что украинская власть имеет стратегию по деоккупации всех населенных пунктов на Юге Украины.

Также сообщалось, что сегодня Россия считает Донецкую и Луганскую области главным направлением своего наступления. Оккупанты уже назвали процесс второй фазой войны. Только серьезные боевые столкновения ожидаются не только на Донбассе, но и в Харькове, а также на Харьковском направлении.

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