"Наместником Путина" в Бердянске сделали дворника: "заммэра" уже готовит город к 9-му мая

"Наместником Путина" в Бердянске сделали дворника / pixabay, УНИАН

В Бердянске оккупанты и коллаборанты привлекают в свои ряды местных фриков. Так называемый мэр курортного города Сауленко назначил своим заместителем местного дворника.

До "назначения" он работал в КП "БердянскЭкоТранс". Себя позиционирует как творческую личность, утверждает, что видит узоры во сне и разговаривает с камнями, сообщили в Запорожской областной военной администрации.

Сразу после вторжения врага добровольно перешел на сторону оккупационных войск и согласился на сотрудничество с ними.

"Самойленко занял должность заместителя так называемого мэра по вопросам архитектуры. Теперь известно, что Самойленко по указанию Сауленко занимается подготовкой памятных мест города к празднованию дня победы 9 мая – украшает клумбы и красит бордюры", - говорится в сообщении.

Читайте такжеБердянск на грани гумкатастрофы: нет тепла и денег, а цены выросли в полтора разаНапомним, ВМС Вооруженных сил Украины ранее сообщили, что уничтожили в Бердянске десантный корабль "Саратов" Черноморского флота оккупантов. Во время этого были повреждены еще два других вражеских судна.

Также бойцам ВСУ удалось уничтожить хранилище топлива емкостью в 3 тысячи тонн. А затем возгорание перекинулось на склад боеприпасов врага.

Читайте также: