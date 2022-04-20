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Путин и "горстка ястребов": Bloomberg узнал фамилии лиц, принявших решение о нападении РФ на Украину

20 апреля 2022, 18:24

Хозяин Кремля Путин, похоже, боится показаться слабым в глазах США, поэтому посла провала главного плана по Украине решил сосредоточиться на Донбассе.

Шойгу и Герасимов на встерече с Путиным в Москве 27.02.2022
Шойгу и Герасимов (на фото) вместе с Патрушевым и Путиным принимали решение о военном вторжении России в Украину - СМИ / Reuters

Россия вынуждена была свернуть свои планы по быстрому захвату большей части Украины и теперь решила сосредоточиться на изнурительной битве за Донбасс. По логике Путина, Москва не могла поставить перед собой другой задачи, поскольку такое решение, дескать, сделало бы Россию уязвимой и слабой перед лицом "угрозы" со стороны Запада. Однако круг консультантов Путина уменьшился. По словам этих людей, решение пойти войной против украинского государства приняла "горстка ястребов" – министр обороны Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов и секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев во главе с Путиным.

Как сообщает Blooomberg со ссылкой на своих собеседников, Путин собирается продолжать воевать против Украины. И даже несмотря на тот факт, что Москве пришлось изменить план с быстрого до изнурительной битвы за Донбасс на востоке украинского государства. По логике главы Кремля, он не может пойти на меньшую агрессию, чтобы не показать РФ уязвимой и слабой перед лицом так называемой "угрозы" со стороны США и стран-союзников Вашингтона.

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Источники журналистов утверждают, что спустя несколько недель после военного вторжения России в Украину, круг лиц, с которым советовался Путин, стало меньше. Эти люди рассказали, что решение о нападении на украинское государство было принято Путиным и "горсткой ястребов". Среди них глава Минобороны Сергей Шойгу, руководитель Генштаба Валерий Герасимов и секретарь Совбеза Николай Патрушев.

Война России против Украины

Российский президент Владимир Путин утром, 24 февраля, объявил о начале военных действий против Украины. Он назвал их "специальной операцией". Российские войска вторглись на территорию Украины со своей страны и с Беларуси. Начались ракетные и авиационные бомбардировки Украины.

Война продолжается. Силы обороны Украины продолжают отражать атаки российских оккупационных войск.

Президент Украины Владимир Зеленский 18 апреля заявил, что Россия начала наступление на Донбассе. Оккупанты сконцентрировали существенное количество войск и военного контингента в регионе. Однако украинцы продолжают бороться и защищать свою землю.

Спикер Банковой Алексей Арестович рассказал, что Россия ставит перед собой четыре задачи по Донбассу. В частности, они собираются оккупировать Рубежное, Попасную и Северодонецк. Также они намерены продвинуться на Изюмском направлении в сторону Славянска и Краматорска. Помимо этого, они намерены двигаться в сторону Гуляйполя Запорожской области и Мариуполя, а также в направлении Херсонской области.

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