Извращенное личное мировоззрение: Илларионов назвал истинную причину войны Путина в Украине

Подготовку к войне с Украиной Путин начал примерно два десятилетия назад / Фото Reuters

Захватническая война России против Украины является частью мировоззрения президента страны-агрессора Владимира Путина, которое вполне можно назвать имперским. Плюс оно усугублено особым психологическим состоянием хозяина Кремля. Стратегической целью Путина является стремление воссоздать так называемую "историческую Россию".

Такое мнение во время чата на Главреде озвучил экономист, старший научный сотрудник Центра политики безопасности в Вашингтоне, президент Института экономического анализа Андрей Илларионов.

По его словам, подготовку к этой войне Путин начал примерно два десятилетия назад.

"В 2003 году он осуществил первую попытку захвата украинской территории – косы Тузла в Керченском проливе. Но коса была защищена украинскими пограничниками и президентом Украины Леонидом Кучмой, который был вынужден прервать свой визит в Латинскую Америку и вернуться, едва его начав. Тогда Кучма прилетел в Крым и принял участие в обороне косы Тузла", напомнил Илларионов.

С тех пор было немало других событий, подтверждавших намерения Путина по отношению к Украине.

"Важнейший этап на этом пути - Бухарестский саммит НАТО 3 апреля 2008 года, во время которого Путин объяснял Джорджу Бушу-младшему и собравшимся лидерам государств, что Украина, с его точки зрения, является "несостоявшимся государством", а половина территории страны – так называемая "Новороссия" – якобы принадлежит России и должна быть ей передана. По сути, тогда были публично заявлены территориальные претензии России к Украине. Далее были хорошо известные события 2014 года: оккупация Крыма и развязывание войны на Донбассе", - напомнил Илларионов.

По его словам, для Путина неприемлемым является существование суверенного украинского государства, независимой украинской нации, уникального украинского этноса, людей украинской национальности.

"Украинцев, как, впрочем, и белорусов, как отдельных этносов и самостоятельных наций, по его мнению, якобы не существует, они являются лишь частями русского народа. Несмотря на то, что было представлено множество опровержений этих ложных идей, были опубликованы объяснения их необоснованности с точки зрения истории, этнических исследований, лингвистики, фактического существования независимого государства Украина, Путин продолжает придерживаться своих фантастических представлений", - объяснил Илларионов.

Несмотря на все новости с фронта о провале блицкрига и потерях российской армии ложная и безосновательная концепция Путина по-прежнему в нем живет, и он ею руководствуется.

"Основываясь именно на этой концепции, он отдавал приказы о начале и продолжении ведения военных действий (…) Путин придерживается своей безосновательной концепции, он продолжает отдавать приказы по уничтожению людей, как минимум, в двух странах", - отметил эксперт.

Читайте также"Решил лично руководить всеми операциями?": Арестович рассказал о величайшей глупости ПутинаИлларионов добавил, что многие другие факторы, например, членство Украины в НАТО, не являются для Путина сколь-нибудь принципиальным вопросом.

"Это лишь повод, один из аргументов для части российской публики, с помощью которого Путин пытается обосновать свои действия против Украины. Но это не реальная причина. Реальная причина – это наличие той самой концепции, составными частями которой являются концепции о "едином народе" и "исторической России". Это пример беспрецедентно извращенного личного мировоззрения", - считает эксперт.

Как сообщал Главред, советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, считает, что российские генералы боятся докладывать кремлевскому диктатору Владимиру Путину плохие новости о войне в Украине.

Тем временем медиаэксперт и руководитель проекта Bellingcat Христо Грозев считает, что приближается провал российской армии во второй фазе войны в Украине. По его словам, если ситуация вблизи Изюма и Горловки не изменится в течение пары недель, то российские войска начнут отступать.

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