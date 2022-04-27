ВСУ вернули под контроль Киева три населенных пункта в Николаевской области - Геращенко

ВСУ освободили 3 населенных пункта на Николаевщине / Фото Reuters

Вооруженные силы Украины взяли под полный контроль три населенных пункта в Николаевской области.

В частности, под полным контролем ВСУ снова находятся поселок Широкое и два села - Новопетровка и Любино.

Об этом сообщил советник главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко в своем Telegram-канале. При этом он не уточнил, как именно населенные пункты были взяты под контроль украинской армии.

"ВСУ вернули полный контроль над тремя селами к западу от Снегиревки: Широкое, Любино и Новопетровка", - говорится в сообщении.

Фото t.me/Pravda_Gerashchenko

Оперативное командование Юг сообщило в Facebook, что в Херсонской области противник пытался продвинуться в сторону Николаевской области в районе сел Новая Заря и Таврическое, но понес потери и отступил.

Как сообщал Главред, 25 апреля стало известно, что на юге Украины ВСУ провели успешные операции по освобождению пяти населенных пунктов.

Читайте такжеАрмия Украины намерена освободить Херсон, а Николаев атаки оккупантов РФ пока не ждет – КимНапомним, полковник запаса, военный эксперт Олег Жданов заявил, что российской оккупационной армии хватит сил примерно еще на 7-10 дней наступления, далее - РФ выдохнется.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович предположил, что военные действия могут затянуться до Нового года. Ситуация зависит от определенных обстоятельств. Окончание активной фазы боев на Донбассе, по всей видимости, не будет означать завершения войны. Могут быть тактические действия и налеты.

Представитель комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин считает, что если войскам России удастся сохранить силы после наступления на Донбассе, они могут пойти на запуск новой фазы активных боевых действий уже в июне-июле.

Другие новости: