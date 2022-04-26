Артиллеристы ВСУ метким выстрелом "поджарили" колонну техники РФ

ВСУ уничтожили колонну российской военной техники/ Скрин из видео

Украинские артиллеристы мощно ударили по колонне российской военной техники.

В результате попадания колонна загорелась. Соответствующее видео было обнародовано в сети.

На кадрах видно, как пылает тяжелая техника российских захватчиков в результате атаки украинских воинов.

Оккупанты пытались спрятать свою технику в посадке, однако от зоркого глаза защитников Украины скрыть ее не удалось. Колонну оккупантов украинские бойцы обнаружили с воздуха.

Напомним ранее бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили вражескую бронированную машину пехоты вместе с экипажем. Об этом рассказали воины 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады. Защитники Украины потролили оккупантов, что их настигла карма за то, что они "ехали по засеянному".

Также ранее сообщалось, что бойцы Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины сбили еще один российский вертолет Ка-52 Аллигатор. Боевую машину РФ уничтожили в Харьковской области.

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