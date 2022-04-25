"Я столько трупов не видел никогда": оккупант РФ рассказал, как ВСУ "покрошили" их в Чернобаевке

Российский оккупант рассказал, как ВСУ "покрошили" их в Чернобаевке/ Reuters

Российский оккупант, который находится на Херсонщине, рассказал своему другу из России, что военных РФ в Украине "убивают пачками".

По его словам, в Чернобаевке они попали прямо в ад и вынуждены были отступать с большими потерями. Соответствующую переписку оккупанта обнародовала Служба безопасности Украины.

"Тут полный ... Наших тупо пачками убивают, я столько трупов никогда не видел. Мы несколько недель назад отошли из Чернобаевки, там сплошной ад! Там наших столько погибло, что ты себе и представить не можешь. Там не одна БТГ (батальонно-тактическая группа – ред.) осталась навсегда", – рассказал оккупант.

При этом его собеседник сначала не поверил во всё сказанное. Он начал утверждать, что российские СМИ говорят о якобы "победах" военных РФ и о том, что они могут "захватить Киев к 9 мая".

"Я смотрел новости по телевизору. То, насколько я понял, у нас успехи там. К 9 мая Киев возьмем", – ответил оккупанту его товарищ.

Российский оккупант начал это отрицать. Также он рассказал, что военные РФ сейчас так боятся, что закапывают передвижные пункты управления (ППУ) на уровне с землей.

"Ты представляешь себе, какая это яма? Если туда попадет, она станет для нас братской могилой", – отметил оккупант.

Ранее эксперт Андрей Илларионов отмечал, что не стоит преуменьшать военный потенциал страны-агрессора РФ. Несмотря на то, что в российской армии немало мародеров и насильников, эта армия по-прежнему хорошо вооружена, говорит он.

Напомним, ВСУ ликвидировали еще одного командира российской армии, который руководил инженерно-саперным полком. Полковник Михаил Нагамов уже прибыл домой в Россию среди 200-х.

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