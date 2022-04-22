"Круче Чернобаевки": ВСУ уничтожили командный пункт рашистов вместе с командирами

ВСУ нанесли мощный удар по позициям оккупантов РФ / facebook.com/GeneralStaff.ua

Бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили командный пункт российских оккупантов в Херсонской области, рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Как подчеркнул он в интервью, в результате удара украинских защитников с большой долей вероятности можно говорить о гибели ряда офицеров РФ командного состава.

"Мы накрыли передовой командный пункт армейского уровня в Херсонской области. Это покруче Чернобаевки будет. Там было около 50 старших российских офицеров. Судьба их не известна, но думаю, печальна. Взрывалось долго. Передовой командный пункт. Как бы еще 1 (убитый) командующий армии не добавился", - добавил Арестович.

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Ранее глава Николаевской ОГА Виталий Ким объяснил, почему российские оккупанты продолжают настойчиво стягивать технику в Чернобаевку Херсонской области, хотя постоянно попадают под удары украинских защитников.

Справка.Чернобаевка — посёлок городского типа в Белозёрском районе Херсонской области Украины с населением 9275 человек в 10 километрах от Херсона. На окраине находится международный аэропорт Херсон.

Чернобаевка была основана в конце 17 века, а историю ее возникновения связывают с запорожским сечевым казаком Петром Чернобаем, который получил эти земли в подарок от русской царицы Екатерины.

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