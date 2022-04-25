Чернобаевка - 17:0: ВСУ разбили оккупантов на Херсонщине

ВСУ разбили оккупантов в Чернобаевке уже 17 раз / Фото Maxar Technologies

Вооруженные силы Украины в очередной раз уничтожили силы российских оккупантов под Чернобаевкой в Херсонской области. Враг терпят там поражение уже в семнадцатый раз.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович вечером 24 апреля.

"ВСУ разбили оккупантов под Чернобаевкой. И, кстати, с 17-м под Чернобаевкой",– написал Арестович в Twitter.

Отметим, в предыдущий раз российские оккупанты были разбиты в Чернобаевке 18 апреля. Врагам важно захватить Чернобаевку, чтобы оккупировать всю Херсонскую область. Однако благодаря ВСУ им это постоянно не удается.

Напомним, советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что российская система чрезвычайно централизована. Военные выполняют задачу, только когда есть воля командира.

"Что такое российский способ воевать? Ты выезжаешь на перекресток, там стоит 60−90 единиц сгоревшей техники, трупы валяются или разорванные куски. А ты все равно выезжаешь и стоишь там. По тебе прилетает, а ты все равно стоишь. Потому что начальство из штаба в Москве сказало на этот перекресток идти, и они туда тупо выезжают раз за разом. Они жутко перецентрализованы", - сказал Арестович.

Ранее глава Николаевской ОГА Виталий Ким объяснил, почему российские оккупанты продолжают настойчиво стягивать технику в Чернобаевку Херсонской области, хотя постоянно попадают под удары украинских защитников.

Справка. Чернобаевка — посёлок городского типа в Белозёрском районе Херсонской области Украины с населением 9275 человек в 10 километрах от Херсона. На окраине находится международный аэропорт Херсон.

Чернобаевка была основана в конце 17 века, а историю ее возникновения связывают с запорожским сечевым казаком Петром Чернобаем, который получил эти земли в подарок от русской царицы Екатерины.

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