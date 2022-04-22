Эта "банда" до сих пор остается очень опасной: эксперт призвал не недооценивать армию России

Андрей Илларионов призвал не преуменьшать реальный потенциал российской армии / Коллаж фото УНИАН

Не стоит преуменьшать военный потенциал страны-агрессора РФ. Несмотря на то, что в российской армии немало мародеров и насильников, эта армия по-прежнему хорошо вооружена.

Такое мнение во время чата на Главреде озвучил экономист, старший научный сотрудник Центра политики безопасности в Вашингтоне, президент Института экономического анализа Андрей Илларионов.

"Что касается качества вооруженных сил Российской Федерации, я бы не стал заниматься шапкозакидательством и преуменьшать реальный потенциал российской армии (…) В распоряжении российского войска по-прежнему находятся очень серьезные вооружения, военная техника, огромное количество боеприпасов, топлива и колоссальные ресурсы. Эта банда по-прежнему оккупирует значительную часть украинской территории, а на некоторых направлениях она продолжает продвигаться", - сказал эксперт.

Илларионов отметил, что военный потенциал РФ по-прежнему сохраняется на территории Украины и также может быть мобилизован в РФ в результате возможного проведения всеобщей мобилизации.

"Также возможна техническая и военная мобилизация, которая еще в полном масштабе на территории России не проводилась. Потому не нужно торопиться с окончательными оценками и полагать, что российская армия на этом закончилась", - предупредил эксперт.

Илларионов добавил, что сейчас восприятие российской армии в мире стало более объективным.

Читайте такжеПойдет ли Путин на применение ядерного оружия - ответ эксперта"Еще два месяца тому назад американские средства массовой информации рассказывали о том, как российская армия возьмет Киев за 48 часов, а за 72 часа "российские танки раздавят Украину". Сейчас эта точка зрения подвергается радикальному пересмотру. Но не следует торопиться говорить окончательный "гоп", поскольку российская армия по-прежнему сохраняет свою силу, остается очень опасной, оккупирует значительную часть территории Украины, при этом большое число украинских граждан сейчас находятся на оккупированной территории в очень опасном положении – они подвергаются насилию, избиениям, грабежам. Окончательную оценку российской армии будем выставлять тогда, когда последняя пядь украинской территории будет освобождена от агрессора", - резюмировал эксперт.Читайте также50 человек на километр фронта: Арестович рассказал, сколько российских военных находятся в Украине

Как сообщал Главред, председатель всеукраинской общественной организации Украина в НАТО, участник Атлантического совета Юрий Романюк заявил, что уровень боевой способности Вооруженных сил Украины намного выше, чем у половины стран Североатлантического альянса вместе взятых. Если бы страна была в блоке безопасности Запада, ее армия стала бы четвертой в организации после войск США, Великобритании и Турции. Украина стала эталоном страны для интеграции в Альянс и может вступить в НАТО уже в ближайшее время благодаря своим войскам, которые продемонстрировали мощную силу в войне с Россией.

Другие новости: