УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Эта "банда" до сих пор остается очень опасной: эксперт призвал не недооценивать армию России

22 апреля 2022, 01:41

Окончательную оценку российской армии нужно давать тогда, когда последняя пядь украинской территории будет освобождена от агрессора, считает Андрей Илларионов.

Андрей Илларионов, армия РФ
Андрей Илларионов призвал не преуменьшать реальный потенциал российской армии / Коллаж фото УНИАН

Не стоит преуменьшать военный потенциал страны-агрессора РФ. Несмотря на то, что в российской армии немало мародеров и насильников, эта армия по-прежнему хорошо вооружена.

Такое мнение во время чата на Главреде озвучил экономист, старший научный сотрудник Центра политики безопасности в Вашингтоне, президент Института экономического анализа Андрей Илларионов.

"Что касается качества вооруженных сил Российской Федерации, я бы не стал заниматься шапкозакидательством и преуменьшать реальный потенциал российской армии (…) В распоряжении российского войска по-прежнему находятся очень серьезные вооружения, военная техника, огромное количество боеприпасов, топлива и колоссальные ресурсы. Эта банда по-прежнему оккупирует значительную часть украинской территории, а на некоторых направлениях она продолжает продвигаться", - сказал эксперт.

Илларионов отметил, что военный потенциал РФ по-прежнему сохраняется на территории Украины и также может быть мобилизован в РФ в результате возможного проведения всеобщей мобилизации.

"Также возможна техническая и военная мобилизация, которая еще в полном масштабе на территории России не проводилась. Потому не нужно торопиться с окончательными оценками и полагать, что российская армия на этом закончилась", - предупредил эксперт.

Илларионов добавил, что сейчас восприятие российской армии в мире стало более объективным.

Читайте такжеПойдет ли Путин на применение ядерного оружия - ответ эксперта"Еще два месяца тому назад американские средства массовой информации рассказывали о том, как российская армия возьмет Киев за 48 часов, а за 72 часа "российские танки раздавят Украину". Сейчас эта точка зрения подвергается радикальному пересмотру. Но не следует торопиться говорить окончательный "гоп", поскольку российская армия по-прежнему сохраняет свою силу, остается очень опасной, оккупирует значительную часть территории Украины, при этом большое число украинских граждан сейчас находятся на оккупированной территории в очень опасном положении – они подвергаются насилию, избиениям, грабежам. Окончательную оценку российской армии будем выставлять тогда, когда последняя пядь украинской территории будет освобождена от агрессора", - резюмировал эксперт.Читайте также50 человек на километр фронта: Арестович рассказал, сколько российских военных находятся в Украине

Как сообщал Главред, председатель всеукраинской общественной организации Украина в НАТО, участник Атлантического совета Юрий Романюк заявил, что уровень боевой способности Вооруженных сил Украины намного выше, чем у половины стран Североатлантического альянса вместе взятых. Если бы страна была в блоке безопасности Запада, ее армия стала бы четвертой в организации после войск США, Великобритании и Турции. Украина стала эталоном страны для интеграции в Альянс и может вступить в НАТО уже в ближайшее время благодаря своим войскам, которые продемонстрировали мощную силу в войне с Россией.

Другие новости:

viber
новости России война в Украине российские военные ВС РФ Андрей Илларионов
Реклама
Популярное
В Украину идет настоящая жара: синоптики назвали дату резкого потепленияВ Украину идет настоящая жара: синоптики назвали дату резкого потепления "Путина укокошат": психотерапевт раскрыла страшный диагноз хозяина Кремля"Путина укокошат": психотерапевт раскрыла страшный диагноз хозяина Кремля Надя Дорофеева впервые рассказала про развод с Дантесом, а он пожелал ей найти свою любовьНадя Дорофеева впервые рассказала про развод с Дантесом, а он пожелал ей найти свою любовь Путин планирует дойти до Тернополя и Луцка: почему война в Украине не закончится 9 маяПутин планирует дойти до Тернополя и Луцка: почему война в Украине не закончится 9 мая "Поганые оккупанты получат по заслугам": Оля Цибульская показала руины родительского дома в Ирпене"Поганые оккупанты получат по заслугам": Оля Цибульская показала руины родительского дома в Ирпене
Поддержите Главред

Последние новости

02:15

Военный эксперт рассказал, почему Путин отказался штурмовать Азовсталь

01:41

Эта "банда" до сих пор остается очень опасной: эксперт призвал не недооценивать армию России

01:05

Финансовый гороскоп на неделю 25 апреля – 1 мая: Львам – большие деньги, Рыбам – везение

00:56

От борщей к бункеру: голливудский актер рассказал о тревожной ночи в украинском убежищеВидео

00:52

В США увидили признаки поддержки вооруженных сил России со стороны Китая

Реклама
00:51

Приметы на 22 апреля: что нельзя делать в Страстную пятницу и как уберечь дом от бедыВидео

00:42

"Оккупанты лишь оттягивают неизбежность": главное из вечернего обращения ЗеленскогоВидео

00:28

Пасха-2022: почему опасно посещать храмы во время войны с Россией

00:04

Угроза взрыва в самолете: в Варшаве экстренно закрыли аэропорт

21 апреля, четверг
23:41

Угроза утраты Мариуполя отступила: Арестович рассказал, чего испугалась РоссияВидео

23:24

Куда пропал певец Губин: переезд из России и жуткая болезнь

23:21

Макрон обратился к России из-за тяжелой ситуации в Мариуполе

23:12

"Верила, что не существует таких денег": Осадчая обратилась к звездам, "насилующим Украину"Видео

23:09

"Убивали людей для развлечения": Зеленский рассказал новые подробности зверств оккупантов под КиевомВидео

23:01

Как проверить яйца на свежесть: названы пять простых способов

22:51

Путин и Шойгу готовили канцлагеря для украинцев в Сибири - СНБО

22:38

Расследователи слили в сеть фото, как Лавров с любовницей и Дерипаска с эскортницей ездили в Японию

22:16

"Провалились вхлам": террорист Гиркин высказался о полном провале вооруженных сил РФВидео

22:12

Любовница Путина нашлась: Алина Кабаева с новым лицом появилась в Москве

21:33

"Скоро мы победим": звезда сборной Украины по футболу расплакался перед журналистамиВидео

Реклама
21:22

"Сложное решение": в Евросовете пообещали Украине тяжелое вооружение

21:14

Кровопускание: чиновники и олигархи из РФ гибнут семьями при загадочных обстоятельствах

21:10

Астролог рассказала, когда война в Украине закончится и будет подписан мирный договорВидео

20:39

Шмыгаль обсудил с Байденом новые санкции против России

20:36

Кадыров пообещал Путину убить Зеленского - СНБОВидео

20:27

В российской глубинке сгорел институт, в котором разработали ракеты "Искандер"

20:22

"Святое семейство": молодая жена Макаревича показала нежное фото с музыкантом и новорожденным сыном

20:04

Роман Цимбалюк. Путин пока не помер, а барыги уже появились?Видеоблоги

20:00

Новый разговор орков: в ОРДЛО оккупанты используют мужчин, как рабов

20:00

Выстрел в себя: что будет означать ядерный удар России по Украине

19:53

Длиной в 300 метров: появились спутниковые снимки огромной братской могилы под МариуполемВидео

19:36

Путин устроил идеальный шторм: как массовая мобилизация добьет Россиюмнение

19:28

Невероятное везение и удача в деньгах в мае: кто из знаков будет притягивать к себе счастье магнитом

18:58

Тела разбросало на километры: под Житомиром мужчина вмиг потерял всю семью от удара двух авиабомб РФВидео

18:29

Сражение за Мариуполь – почему Путин отказался от штурма завода Азовстальмнение

18:04

В Мариуполе оккупанты прямо сейчас бомбят территорию АзовсталиВидео

17:35

Почему война в Украине для России закончится крушением государства и революциеймнение

17:24

Надя Дорофеева впервые рассказала про развод с Дантесом, а он пожелал ей найти свою любовьВидео

17:15

Освобождение страны и сильная армия: как солнечное затмение 30 апреля отразится на ситуации в Украине

17:14

"Четкий сигнал Путину, что он конченый": Климкин назвал условие прямого участия НАТО в войне

Реклама
17:12

Тяжелая артиллерия и сотни тысяч боеприпасов: Байден объявил о новом пакете помощи УкраинеВидео

17:08

В Мангуше оккупанты массово вырыли братские могилы для убитых ими жителей Мариуполя – советник мэра

16:50

Ведущий популярного российского шоу поддержал Украину и уходит с телеканала

16:49

Пасхальная корзина: что обязательно нужно святить в церкви на Пасху 2022, простые рецептыВидео

16:43

Полностью уничтожено не менее пяти рот: российские ВДВ-шники боятся воевать в УкраинеВидео

16:24

Машина Стингера соколика подбила: бойцы ВСУ уничтожили самолет оккупантов из ПЗРК

16:10

Экс-супруга Ступки показала, как новый парень сделал ей предложение

15:42

В Украине продлили военное положение на месяцВидео

15:35

Как в Германии планируют предоставить России право убивать украинцев до конца годамнение

15:31

Большая прибыль и радостные события: названы знаки, которых в мае ждут кардинальные изменения в жизни

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять