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Сорвало башню мощным взрывом: ВСУ уничтожили вражескую БМП вместе с экипажем

25 апреля 2022, 17:22

Оккупантовнастигла карм из-за того, что они "ехали по засеянному".

война в украине, российская техника
Уничтожена еще одна БМП РФ / генштаб ВСУ

Бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили варжескую бронированную машину пехоты вместе с экипажем.

Об этом рассказали воины 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады в Facebook.

Защитники Украины потроллили оккупантов, что их настигла карм из-за того, что они "ехали по засеянному".

Отмечается, что российская машина выехала из лесопосадки и прямо по засеянном полю двинулась к грунтовой дороги. Однако ее сразу увидели штурмовики бригады.

"Какое-то время БМП пыталась маневрировать, это видно из следов от гусеничных траков. Впрочем, маневры длились недолго - за несколько секунд им положил крайне меткий выстрел из противотанкового ракетного комплекса. В БМП сдетонировал боекомплект, от взрыва башню с пушкой оторвало и бросило на десять метров, весь экипаж погиб", - отмечают в бригаде.

Добавим, что опубликовано видео с кадрами горящей БМП российских оккупантов.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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ВСУ война России и Украины
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