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Бомбардировщик РФ приземлили навсегда: ВСУ сбили российский Су-34

25 апреля 2022, 15:03

Вражескую "птичку" уничтожила украинская противовоздушная оборона.

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ВСУ сбили российский Су-34/ Воздушное командование "Восток"

Противовоздушная оборона Украины сбила еще один российский истребитель Су-34.

Это произошло в Харьковской области, сообщает Воздушное командование "Восток" в Facebook.

"На Харьковщине в очередной раз уничтожен вражеский самолет. По предварительным данным, противовоздушная оборона Воздушных сил обезвредила всепогодный двухместный истребитель-бомбардировщик Су-34. Бьем оккупанта! Держим строй!", – говорится в сообщении.

Также появилось видео очевидцев, которые его сняли после падения самолета. Как отмечает автор видео, два пилота смогли катапультироваться.

Самолет Су-34 – характеристики и цена

Су-34 – это многофункциональный фронтовой сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик. Он позволяет сбивать цели и наносить удары на расстоянии 150-600 км от линии боевого соприкосновения. Разработчики самолета по его боевым возможностям относят его к поколению 4++.

Стоимость Су-34 составляет 36 миллионов долларов за единицу.

Ранее сообщалось, что зенитно-ракетные войска ВСУ в Харьковской области сбили вражеский российский истребитель Су-34. Момент падения самолета был зафиксирован на видео. После того, как бомбардировщик рухнул, произошел пожар.

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