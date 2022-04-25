Бомбардировщик РФ приземлили навсегда: ВСУ сбили российский Су-34

Вражескую "птичку" уничтожила украинская противовоздушная оборона.
Противовоздушная оборона Украины сбила еще один российский истребитель Су-34.
Это произошло в Харьковской области, сообщает Воздушное командование "Восток" в Facebook.
"На Харьковщине в очередной раз уничтожен вражеский самолет. По предварительным данным, противовоздушная оборона Воздушных сил обезвредила всепогодный двухместный истребитель-бомбардировщик Су-34. Бьем оккупанта! Держим строй!", – говорится в сообщении.
Также появилось видео очевидцев, которые его сняли после падения самолета. Как отмечает автор видео, два пилота смогли катапультироваться.
Самолет Су-34 – характеристики и цена
Су-34 – это многофункциональный фронтовой сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик. Он позволяет сбивать цели и наносить удары на расстоянии 150-600 км от линии боевого соприкосновения. Разработчики самолета по его боевым возможностям относят его к поколению 4++.
Стоимость Су-34 составляет 36 миллионов долларов за единицу.
Ранее сообщалось, что зенитно-ракетные войска ВСУ в Харьковской области сбили вражеский российский истребитель Су-34. Момент падения самолета был зафиксирован на видео. После того, как бомбардировщик рухнул, произошел пожар.
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