Байден официально предложил назначить нового посла США в Украине: что известно о кандидатуре

Байден официально предложил назначить новым послом в Украине дипломатку Бриджит Бринк/ sk usembassy gov

Президент США Джо Байден официально предложил назначить новым послом в Украине дипломатку Бриджит Бринк.

Об этом сообщается на сайте Белого дома. До этого времени Бринк была послом Соединенных Штатов в Словакии.

"Сегодня президент Байден объявляет о своем намерении назначить ветерана американской дипломатии Бриджит А. Бринк на должность чрезвычайного и полномочного посла в Украине", – отмечается в сообщении.

Что известно о Бриджит Бринк

Бринк с 2019 года и до сих пор занимает пост чрезвычайного и полномочного посла США в Словакии. До этого она на протяжении нескольких лет была заместителем помощника госсекретаря в Бюро европейских и евразийских дел.

В период с 2014 по 2015 год Бринк была заместителем главы миссии в посольстве США в Ташкенте. До этого с 2011 года дипломатка работала заместителем главы миссии посольства США в Тбилиси.

Дипломатическую карьеру Бриджит Бринк начала в 1996 году.

О том, что послом Соединенных Штатов Америки в Украине может стать Бриджит Бринк, стало известно в декабре 2021 года. Однако официально в США тогда этого не объявляли – ждали подтверждения от Украины. Информация о том, что Украина одобрила кандидата на пост американского посла, появилась в начале января 2022 года.

Должность посла США в Украине была вакантной три года

Напомним, должность главы посольства США в Киеве остается вакантной с мая 2019 года, когда предыдущий посол Мари Йованович была отозвана в Вашингтон. Йованович получила назначение в Украину в 2016 году еще при каденции 44-го президента США Барака Обамы.

В мае 2019 года она покинула пост по личному требованию тогдашнего главы государства Дональда Трампа, обвинившего ее в нелояльности.

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