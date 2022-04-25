Байден сегодня предложит назначить нового посла США в Украине – WSJ

Байден предложит назначить Бринк послом в Украине/ sk usembassy gov

Американский президент Джо Байден может официально предложить назначить нового посла в Украине уже в понедельник, 25 апреля.

Как ожидается, новым послом может стать Бриджит Бринк. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Бринк в настоящее время является послом Соединенных Штатов в Словакии.

Кроме этого, по словам высокопоставленного представителя Госдепартамента США, американские дипломаты могут вернуться в Украину уже на этой неделе. Планируется, что сначала они будут осуществлять однодневные поездки во Львов. Затем они могут вернуть посольство в Киев.

Посол США в Украине

О том, что послом Соединенных Штатов Америки в Украине может стать Бриджит Бринк, стало известно в декабре 2021 года. Однако официально в США тогда этого не объявляли – ждали подтверждения от Украины. Информация о том, что Украина одобрила кандидата на пост американского посла, появилась в начале января 2022 года.

Сейчас Бриджит Бринк работает послом в Словакии. Она находится на этом посту с 2019 года. Ранее она работала в Совете национальной безопасности США.

Напомним, должность главы посольства США в Киеве остается вакантной с мая 2019 года, когда предыдущий посол Мари Йованович была отозвана в Вашингтон. Йованович получила назначение в Украину в 2016 году еще при каденции 44-го президента США Барака Обамы.

В мае 2019 года она покинула пост по личному требованию тогдашнего главы государства Дональда Трампа, обвинившего ее в нелояльности.

Читайте также: